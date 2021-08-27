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Lula brinca nas redes sociais após foto da coxa viralizar

"Vamos precisar dos nossos coxões pra derrotar esses coxinhas", disse o ex-presidente

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2021 às 13:36
Lula e a noiva, Janja, em foto que bombou na internet por conta da coxa do ex-presidente
Lula e a noiva, Janja, em foto que bombou na internet por conta da coxa do ex-presidente Crédito: Ricardo Stuckert
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virou trend desde o útlimo domingo (22), quando sua noiva, a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja, publicou uma foto dos dois abraçados em noite de lua cheia. A lua estava linda na imagem, mas os internautas focaram em outro ponto da foto: as coxas de Lula, que estava de sunga.
"O físico do Lula claramente melhor do que o meu", comentou um internauta. "(Lula) está puxando quanto peso de perna (no treino)?", questionou outro.
"Amanhã começo a malhar para ficar gostosa igual o Lula", brincou ainda um perfil na web que repercutiu a imagem do ex-presidente.
Após as piadas e memes que bombaram durante a semana, o ex-presidente foi às redes sociais repercutir e brincar com a situação.
"Vamos precisar dos nossos coxões pra derrotar esses coxinhas… rs", postou ele no Twitter.
"Volto amanhã pra São Bernardo. Tô viajando desde domingo retrasado. Vou confessar que meu coxão tá cansado. Mas a gente segue na luta", completou.

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