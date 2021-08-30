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Polêmica!

Marina Ruy Barbosa rebate críticas por post sobre 'representatividade ruiva'

'Sério que vocês estão problematizando um Stories que eu apenas repostei com fãs mirins?'

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 ago 2021 às 10:40
Marina Ruy Barbosa, 26, rebateu críticas por ter repostado um vídeo sobre 'representatividade ruiva' no seu perfil oficial no Instagram na noite deste domingo (29). Nas imagens, duas crianças ruivas ficam encantadas ao ver uma propaganda com uma foto da atriz em um anúncio em um shopping. "Depois falam que representatividade não é importante", diz a legenda do vídeo.
A atriz Marina Ruy Barbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Instagram/marinaruybarbosa
Após virar assunto nas redes sociais e ser alvo de comentários negativos, Marina se posicionou no Twitter. "Sério que vocês estão problematizando um Stories que eu apenas repostei com fãs mirins? Gente, pelo amor né. Tantas coisas mais importantes para vocês se preocuparem", escreveu ela.
Ao responder o tuíte de um internauta que defende que o vídeo é "uma forma de representatividade" sim, a atriz escreveu que não repostou a imagem pela legenda. "E sim pelas crianças fofas abraçando o pôster."
Por fim, ele anunciou que iria mudar o nome artístico e trocou o seu perfil no Twitter para Marina Ruyva Barbosa.

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