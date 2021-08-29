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Show de Caetano Veloso em Paris tem gritos de 'fora, Bolsonaro'

Artista faz turnê pela Europa e é conhecido opositor das ideias de Jair Bolsonaro

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 16:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2021 às 16:39
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o show de Caetano Veloso em Paris, neste sábado (29), a plateia lotada gritava: "Fora, Bolsonaro". No palco estavam só os instrumentos do cantor e algumas pessoas andavam pelo local.
O cantor Caetano Veloso
O cantor Caetano Veloso durante apresentação em 2019  Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O vídeo com a palavra de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro foi publicado no story do Instagram do músico, além de outros que mostravam o público cantando "A Luz de Tieta" a capella.
Esse foi o segundo show da turnê europeia de Caetano, que teve inicio na quinta-feira (26), com apresentação em Hamburgo, na Alemanha. Os próximos shows serão em Bruxelas, capital da Bélgica, e segue em outras cidades de Portugal, como Lisboa e Porto, ambos com ingressos esgotados.

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