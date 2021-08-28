Gil do Vigor comemora chegada do dia da viagem aos EUA: 'Gratidão'

Gil do Vigor finalmente vai realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos. Crédito: Instagram/@gildovigor

Gil do Vigor, 30, finalmente vai realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos. O economista usou as redes sociais na manhã deste sábado para compartilhar a alegria e ansiedade com os fãs pela chegada da data da viagem à Califórnia, onde fará doutorado.

"Ai que o coração deu uma acelerada, o choro trava na garganta. Uma gratidão e mistura de emoções! Tudo já deu certo, essa é a hora da colheita. E vamos à luta! Chegou o grande dia e que bom que tenho meus vigorosos e vigorentos pra me lembrarem que tudo vai ficar bem sempre", escreveu o ex-BBB no Twitter neste sábado (28).

No Instagram Stories ele gravou videos logo cedo contando que embarcaria para São Paulo e comemorando a nova fase da vida dele. "A vitória do servo. Vou viajar para São Paulo, glória, senhor! O servo venceu. Chega a estar tudo troncho" começou Gil. "Tinha que ser tão de manhã? Eu vou para São Paulo e depois para os States com esse sono, gente!", brincou.

Em julho, quando foi jurado da Super Dança dos Famosos (Globo), Gil confirmou a Tiago Leifert, 41, que deixaria o Brasil para dar continuidade aos estudos. "Dia 3 de setembro vou me regozijar e realizar meu sonho", disse, contando que iria à Universidade da Califórnia, onde deve permanecer entre quatro e seis anos. "Mas volto ao Brasil nas férias para reencontrar mainha, minha família e meus amigos", disse o economista, bem-humorado, na ocasião.