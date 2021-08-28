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Realizando sonho

Gil do Vigor comemora chegada do dia da viagem aos EUA: 'Gratidão'

O economista usou as redes sociais na manhã deste sábado para compartilhar a alegria e ansiedade com os fãs pela chegada da data da viagem à Califórnia, onde fará doutorado.

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 13:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 ago 2021 às 13:12
O ex-BBB Gil do Vigor
Gil do Vigor finalmente vai realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos. Crédito: Instagram/@gildovigor
Gil do Vigor, 30, finalmente vai realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos. O economista usou as redes sociais na manhã deste sábado para compartilhar a alegria e ansiedade com os fãs pela chegada da data da viagem à Califórnia, onde fará doutorado.
"Ai que o coração deu uma acelerada, o choro trava na garganta. Uma gratidão e mistura de emoções! Tudo já deu certo, essa é a hora da colheita. E vamos à luta! Chegou o grande dia e que bom que tenho meus vigorosos e vigorentos pra me lembrarem que tudo vai ficar bem sempre", escreveu o ex-BBB no Twitter neste sábado (28).
No Instagram Stories ele gravou videos logo cedo contando que embarcaria para São Paulo e comemorando a nova fase da vida dele. "A vitória do servo. Vou viajar para São Paulo, glória, senhor! O servo venceu. Chega a estar tudo troncho" começou Gil. "Tinha que ser tão de manhã? Eu vou para São Paulo e depois para os States com esse sono, gente!", brincou.
Em julho, quando foi jurado da Super Dança dos Famosos (Globo), Gil confirmou a Tiago Leifert, 41, que deixaria o Brasil para dar continuidade aos estudos. "Dia 3 de setembro vou me regozijar e realizar meu sonho", disse, contando que iria à Universidade da Califórnia, onde deve permanecer entre quatro e seis anos. "Mas volto ao Brasil nas férias para reencontrar mainha, minha família e meus amigos", disse o economista, bem-humorado, na ocasião.
Leifert quis saber como o pernambucano faria em relação à vida artística. "Já dividi meu tempo: minha prioridade são os estudos, mas vou tirar um dia por semana da minha agenda para vigorar. Tô riiico", disse, levando os presentes à gargalhada ao falar sobre os contratos publicitários dos quais é garoto-propaganda.

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