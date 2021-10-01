Leo Stronda mostra cicatriz após acidente com botijão de gás

Leo Stronda se recupera da explosão do botijão de gás em sua cozinha Crédito: Instagram/@leostronda

Leo Stronda se recupera em casa do acidente com o botijão de gás, que explodiu no último dia 6 de setembro em sua cozinha. Após várias cirurgias, o youtuber recebeu alta hospitar e mostrou as cicatrizes em um dos braços atingido pelo fogo.

"Mais um dia de curativos em casa. Graças a Deus está progredindo bastante o machucado, a queimadura. Está bem vermelho ainda o braço, mas está melhorando", disse, ele, ao mostrar o braço na web. Leo também agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido.

Leo Stronda mostra cicatriz no braço após cirurgias. O youtuber foi vítima de uma explosão de botija de gás Crédito: Instagram/@leostronda

Leo Stronda teve 30% do corpo queimado, nos braços e nas costas, e passou por cirurgias plásticas de reparação. Segundo o youtuber, o dia da explosão foi um dos piores de sua vida.