Leo Stronda mostra cicatriz após acidente com botijão de gás

Leo Stronda se recupera em casa do acidente com o botijão de gás, que explodiu no último dia 6 de setembro em sua cozinha. Após várias cirurgias, o youtuber recebeu alta hospitar e mostrou as cicatrizes em um dos braços atingido pelo fogo.
"Mais um dia de curativos em casa. Graças a Deus está progredindo bastante o machucado, a queimadura. Está bem vermelho ainda o braço, mas está melhorando", disse, ele, ao mostrar o braço na web. Leo também agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido.
Leo Stronda teve 30% do corpo queimado, nos braços e nas costas, e passou por cirurgias plásticas de reparação. Segundo o youtuber, o dia da explosão foi um dos piores de sua vida.
"Eu estava em casa para começar um jantar com a minha mulher e uns amigos, e estourou um bujãozinho de gás lá em casa, e eu me queimei. Eu tive algumas queimaduras graves na parte dos braços e das costas, foi um dia bem ruim na minha vida”, contou."