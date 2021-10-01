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Leo Stronda mostra cicatriz após acidente com botijão de gás

"Está melhorando", diz o youtuber, que chegou a ter 30% do corpo queimado

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 09:48
Leo Stronda se recupera da explosão do botijão de gás em sua cozinha
Leo Stronda se recupera da explosão do botijão de gás em sua cozinha Crédito: Instagram/@leostronda
Leo Stronda se recupera em casa do acidente com o botijão de gás, que explodiu no último dia 6 de setembro em sua cozinha. Após várias cirurgias, o youtuber recebeu alta hospitar e mostrou as cicatrizes em um dos braços atingido pelo fogo.
"Mais um dia de curativos em casa. Graças a Deus está progredindo bastante o machucado, a queimadura. Está bem vermelho ainda o braço, mas está melhorando", disse, ele, ao mostrar o braço na web. Leo também agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido.
Leo Stronda mostra cicatriz no braço após cirurgias. O youtuber foi vítima de uma explosão de botija de gás
Leo Stronda mostra cicatriz no braço após cirurgias. O youtuber foi vítima de uma explosão de botija de gás Crédito: Instagram/@leostronda
Leo Stronda teve 30% do corpo queimado, nos braços e nas costas, e passou por cirurgias plásticas de reparação. Segundo o youtuber, o dia da explosão foi um dos piores de sua vida.
"Eu estava em casa para começar um jantar com a minha mulher e uns amigos, e estourou um bujãozinho de gás lá em casa, e eu me queimei. Eu tive algumas queimaduras graves na parte dos braços e das costas, foi um dia bem ruim na minha vida”, contou."

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