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Leo Stronda tem 30% do corpo queimado após explosão de botijão de gás

"Tive algumas queimaduras graves, na parte dos braços e das costas", explica o fisiculturista

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2021 às 10:16
Leo Stronda relata internação após acidente com botijão de gás
Leo Stronda relata internação após acidente com botijão de gás Crédito: Reprodução/Instagram
Leo Stronda, 29, está internado após um botijão de gás explodir em sua casa, no último dia 6 de setembro. Segundo o fisiculturista, a explosão causou queimaduras de 2° grau em aproximadamente 30% do corpo.
"Mais uma fase difícil da minha vida. Agora, nesse momento, estou bem melhor, mas há duas semanas sofri um acidente. Eu estava em casa para começar um jantar com minha mulher e alguns amigos e estourou um botijão de gás lá e eu me queimei", disse Leo Stronda, nos stories do Instagram.
No vídeo, o fisiculturista aparece com o corpo enfaixado e conta que realizou algumas cirurgias. "Tive algumas queimaduras graves na parte dos braços e das costas, foi um dia bem ruim na minha vida", disse.
"Fui de duas a três vezes por semana no centro cirúrgico para fazer cirurgias plásticas para poder ajudar na recuperação. Peço desculpa por não ter aparecido e não dado nenhuma satisfação antes, mas foi isso. Hoje tive melhora, estou em um quarto mais tranquilo, por isso me sinto apto a falar sobre esse assunto e contar o que aconteceu", completou Leo, que segue internado no Hospital Niterói D'or, em Niterói, região metropolitana do Rio, sem previsão de alta.

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