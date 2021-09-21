Leo Stronda tem 30% do corpo queimado após explosão de botijão de gás

Leo Stronda relata internação após acidente com botijão de gás Crédito: Reprodução/Instagram

Leo Stronda, 29, está internado após um botijão de gás explodir em sua casa, no último dia 6 de setembro. Segundo o fisiculturista, a explosão causou queimaduras de 2° grau em aproximadamente 30% do corpo.

"Mais uma fase difícil da minha vida. Agora, nesse momento, estou bem melhor, mas há duas semanas sofri um acidente. Eu estava em casa para começar um jantar com minha mulher e alguns amigos e estourou um botijão de gás lá e eu me queimei", disse Leo Stronda, nos stories do Instagram.

No vídeo, o fisiculturista aparece com o corpo enfaixado e conta que realizou algumas cirurgias. "Tive algumas queimaduras graves na parte dos braços e das costas, foi um dia bem ruim na minha vida", disse.