Vídeo: botijão de gás pega fogo e destrói apartamento em Pinheiros

Imagens enviadas à TV Gazeta Norte mostram as chamas, no botijão de gás atingindo a cozinha e a sala do imóvel. Parte do revestimento do teto cedeu e as paredes ficaram pretas com a fumaça. Veja o vídeo:

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram devido a um vazamento no botijão de gás. A corporação afirmou que conseguiu controlar o fogo e não houve feridos. As condições do imóvel após o incêndio não foram informadas, mas o local ficará fechado até a realização da perícia.