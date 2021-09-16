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Sem feridos

Vídeo: botijão de gás pega fogo e destrói apartamento em Pinheiros

Segundo os Bombeiros, as chamas começaram devido a um vazamento e foram controladas. Parte do revestimento do teto cedeu e as paredes ficaram pretas devido à fumaça

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:09

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2021 às 15:09
Fogo em botijão de gás destrói apartamento em Pinheiros Crédito: Telespectador TV Gazeta Norte / Montagem A Gazeta
Um incêndio provocado por um botijão de gás que pegou fogo destruiu um apartamento na noite desta quarta-feira (15), no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.
Imagens  enviadas à TV Gazeta Norte mostram as chamas, no botijão de gás atingindo a cozinha e a sala do imóvel. Parte do revestimento do teto cedeu e as paredes ficaram pretas com a fumaça. Veja o vídeo:
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram devido a um vazamento no botijão de gás. A corporação afirmou que conseguiu controlar o fogo e não houve feridos. As condições do imóvel após o incêndio não foram informadas, mas o local ficará fechado até a realização da perícia. 

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