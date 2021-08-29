Acidente grave entre dois carros causa mortes em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Correção Versão anterior desta matéria trazia a informação, dada pela Polícia Civil, de que foram duas mortes. À tarde, o órgão enviou nova nota com a atualização: 3 mortes. A Polícia Civil também corrigiu a informação divulgada anteriormente de que os corpos haviam sido enviados ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina: o correto é Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O texto foi corrigido.

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos na noite deste sábado (28) em Pinheiros Norte do Espírito Santo . A colisão ocorreu na rodovia que liga o município ao distrito de Sayonara.

As circunstâncias da colisão ainda não foram informadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte de um homem e de uma mulher. O indivíduo estava dentro de um dos veículos acidentados, já a outra vítima foi jogada para fora do outro carro. Ainda de acordo com os Bombeiros, três pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Por meio de nota enviada na manhã deste domingo (29), a Polícia Civil confirmou que duas pessoas morreram. À tarde, o órgão enviou nova nota, atualizando o número de mortes para três e corrigindo a informação sobre o local para onde os corpos das vítimas foram encaminhados, no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa das mortes.

De acordo com a Polícia Civil, não houve conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, e o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros. Veja a nota:

"A Polícia Civil informa que não houve conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, nessa ocorrência. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros.

Os corpos das duas vítimas fatais foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte."