Bebê morre após cair em poço de Pinheiros, no Norte do ES

Um bebê de 1 ano e 8 meses morreu após cair em um poço na tarde desta quinta-feira (26), no Assentamento Olinda, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Henrique Oliveira das Virgens chegou a ser socorrido pelos tios, mas já chegou morto ao Hospital Municipal.
Segundo apuração da TV Gazeta Norte, a criança foi socorrida pelos tios, que tomavam conta da propriedade. O menino morava com a família na Bahia e se mudou recentemente para o Espírito Santo.
De acordo com informações do Hospital Municipal de Pinheiros na noite desta quinta, a família era aguardada no local. Ainda na quinta, a Polícia Civil informou que não havia sido acionada.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte