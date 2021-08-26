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Tristeza

Bebê morre após cair em poço de Pinheiros, no Norte do ES

Henrique Oliveira das Virgens, de um 1 ano e 8 meses, foi socorrido pelos tios, mas já chegou morto ao hospital na tarde desta quinta-feira (26)

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:29

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

26 ago 2021 às 20:29
Henrique Oliveira das Virgens, de um ano e oito meses
Henrique Oliveira das Virgens, de 1 anos e 8 meses Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta
Um bebê de 1 ano e 8 meses morreu após cair em um poço na tarde desta quinta-feira (26), no Assentamento Olinda, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Henrique Oliveira das Virgens chegou a ser socorrido pelos tios, mas já chegou morto ao Hospital Municipal.
Segundo apuração da TV Gazeta Norte, a criança foi socorrida pelos tios, que tomavam conta da propriedade. O menino morava com a família na Bahia e se mudou recentemente para o Espírito Santo.
De acordo com informações do Hospital Municipal de Pinheiros na noite desta quinta, a família era aguardada no local. Ainda na quinta, a Polícia Civil informou que não havia sido acionada.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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