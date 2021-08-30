Vítimas de acidente com três mortes em Pinheiros são identificadas

O Gol seguia no sentido São Mateus x Pinheiros e o Siena no sentido contrário. Ainda de acordo com a polícia, não havia testemunha no local, e as vítimas não tinham condições de declarar como o acidente aconteceu.

"A Polícia Civil informa que não houve conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, nessa ocorrência. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.".