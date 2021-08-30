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Vítimas de acidente com três mortes em Pinheiros são identificadas

A colisão, que envolveu dois veículos, ocorreu na noite deste sábado (28), na rodovia ES 313, zona rural do município, e resultou na morte de três pessoas

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 08:15

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 ago 2021 às 08:15
Andreia, Nilo e Rogério, vítimas de acidente em Pinheiros Crédito: Reprodução
As vítimas de um acidente grave ocorrido na noite deste sábado (28) em PinheirosNorte do Espírito Santo, foram identificadas. A colisão ocorreu na rodovia ES 313, zona rural do município, e resultou na morte de três pessoas: Andreia Soares dos Santos, Nilo Gomes de Oliveira e Rogério Amorim da Silva.
Segundo a Polícia Militar, Rogério conduzia um Fiat Siena e Nilo estava de carona no veículo, já Andreia estava de carona em um Volkswagen Gol.
O Gol seguia no sentido São Mateus x Pinheiros e o Siena no sentido contrário. Ainda de acordo com a polícia, não havia testemunha no local, e as vítimas não tinham condições de declarar como o acidente aconteceu.
Quando os militares chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando os primeiros socorros a uma passageira e dois condutores. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal de Pinheiros. Nilo e Andreia tiveram a morte constatada no local do acidente. Rogério, um dos condutores resgatados, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido.
De acordo com a Polícia Civil, não houve conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, e o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros. Veja a nota:
"A Polícia Civil informa que não houve conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, nessa ocorrência. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.".

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