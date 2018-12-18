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Léo Stronda sobre depressão de Luane Dias: 'Não vou deixá-la na mão'

Ex-participante de 'A Fazenda' se posiciona, pela primeira vez, sobre rompimento com influenciadora digital

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 20:16
18/12/2018 - Léo Stronda e Luane Dias Crédito: Instagram/@lionschulz
Léo Stronda se manifestou, pela primeira vez, sobre o desabafo da ex-namorada. Nesta segunda-feira, 17, Luane Dias declarou que estava com depressão após sair de "A Fazenda". "Orem pela minha vida. Cada oração moverá a mão de Deus", afirmou. Os dois terminaram o namoro recentemente, logo após o fim do reality show.
"A Luane está sim passando por um momento difícil. A gente é muito amigo, a gente conversa quase todo dia. Estou tentando ajudar ela. Então não tentem confundir as coisas. Eu vi muitas pessoas dizendo que ela está tentando se vitimizar, não pensem isso dela. Espero que vocês entendam o momento dela. Ela não está sabendo lidar com essa crueldade que o mundo está hoje em dia. Vocês falam o que vocês querem sem pensar nos sentimentos das outras pessoas e isso está machucando muito os sentimentos dela", ressaltou.
O ex-participante do reality disse que o que viveu com Luane dentro de "A Fazenda" foi muito verdadeiro. "Me identifiquei muito com ela, e estava muito empenhado em fazer isso dar certo aqui fora, mas infelizmente, com tudo o que está acontecendo, abalou muito o psicológico dela e a gente não conseguiu mais ficar junto", disse.
"Depois de tudo o que a gente passou junto, eu não vou deixar ela na mão. A gente está bem unido tentando passar por essa fase que eu sei que vai passar, em nome de Deus e de Jesus Cristo, eu e Luane vamos passar por isso ilesos. Obrigado ao apoio de todos vocês", escreveu.
Léo Stronda também acusou os internautas pelo estado de saúde mental de Luane. "Vocês ofenderam muito ela em questões que não deveriam. E isso foi deixando ela muito mal aqui fora, inclusive nosso relacionamento foi ficando estranho", acusou.
No início da semana, a influenciadora digital pediu apoio aos seus seguidores e deixou claro que Léo Stronda não tem culpa pelo que está passando. "Peço a vocês que não ataquem o Leo. Ele também está passando por uma batalha espiritual imensa, está perdido e precisa se reencontrar", disse.

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