Ex-câmeras do "BBB" acusam Boninho de assédio moral, diz colunista

Boninho, o diretor da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram @jbboninho

Os bastidores da Rede Globo estão fervendo. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal "O Dia", em uma mega ação trabalhista contra a emissora carioca, que reúne pelo menos oito ex-câmeras do "Big Brother Brasil", Boninho é acusado por seus ex-prestadores de serviço de assédio moral.

Na ação, conforme descreve a jornalista, os profissionais afirmam que o chefão do reality show costumava gritar e ofender os trabalhadores, chegando a "agarrar um dos profissionais pelo casaco, pelo simples fato do mesmo ter pedido ajuda a um colega de trabalho para soltar a roda de sua câmera que ficou presa no cabo, o que o impedia de continuar circulando no trilho no qual as câmeras se movimentam dentro do Câmera Cross (corredor onde ficam localizadas todas as câmeras ocultas da casa)".

Eles alegam que a situação foi vivida por outro câmera, que também teria sido agarrado pelo casaco pelo diretor, que supostamente o sacudia e o ofendia aos berros.

Ainda no processo, os profissionais citam as precárias condições de trabalho aos quais eram submetidos. "Eram submetidos a péssimas condições de higiene e de trabalho, pois tinham que trabalhar nove horas seguidas, em um corredor estreito e escuro, sem qualquer condição de higiene".

Os profissionais também declararam que “constantemente se deparavam com ratos, morcegos, ouriços, gambás, aranhas, marimbondos e cobras, sendo que um dos reclamantes chegou a ser picado por uma aranha”. Há, ainda, relatos sobre “as portas de emergência serem trancadas, o que inviabilizava eventual fuga do ambiente, sendo que eles trabalhavam próximos a bolos de fios, alguns desencampados, o que aumentava o risco ao qual eram submetidos”.

O OUTRO LADO

Em resposta de contestação, a Rede Globo nega veementemente as acusações. "As alegações são completamente inverídicas. Os reclamantes jamais sofreram qualquer tipo de humilhação por parte do diretor e, muito menos, foram submetidos a condições de trabalho inóspitas. Enfim, a inicial é repleta de inverdades", diz um trecho do documento.