Boninho desabafa sobre cobrança indevida: "Eu não sou Emília"

Boninho desabafa nas redes sociais sobre cobrança indevida das Casas Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Boninho mostra que é "gente como a gente" ao desabafar que também recebe cobranças indevidas. Em suas redes sociais, o diretor da Globo reclamou que anda recebendo ligações das Casas Bahia, loja popular de varejo, relativas a cobranças de uma dívida em nome de Emília.

"Alguém já teve o nome ou telefone linkado em uma compra indevida? Pois é, as Casas Bahia acham que eu sou Emília. Ou Emília deu o meu telefone, sei lá. Já liguei, tem três meses que eu reclamo, que eu digo que eu não sou Emília. Já fui nos 0800, já liguei, já fui no site e nada. Casas Bahia, eu não sou Emília. Nem cara de Emília eu tenho”, disparou ele em um vídeo publicado no Twitter.

Nos comentários, outros famosos relataram situações parecidas com outras empresas. Di Ferrero diz que passa por isso há quase um ano. "Nossa isso é um saco. Eu sou a Izabel faz quase 1 ano".