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Marcos Mion brinda com Boninho após contratação pela Globo

Apresentador encontrou diretor da Globo no Rio de Janeiro

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 08:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2021 às 08:35
Marcos Mion e Boninho com equipe de produção do novo programa na Globo
Marcos Mion e Boninho com equipe de produção do novo programa na Globo Crédito: Reprodução@jbboninho
O apresentador Marcos Mion comemorou na tarde desta terça-feira (10) a primeira reunião com Boninho, diretor de programas da emissora, em um restaurante no Rio de Janeiro
Mion publicou uma sequência de vídeos no Stories do Instagram sobre a expectativa, no aeroporto e o primeiro brinde com Boninho. "Bem-vindo aqui", disse o diretor no vídeo compartilhado pelo apresentador.
Antes da reunião, Mion falou sobre a emoção de ser contratado pela TV Globo e revelou que nunca havia ido ao Projac. Ele lembrou que quando participou do seriado "Sandy e Junior" gravava em um estúdio em Campinas, interior de São Paulo.
"Primeira entrada no Projac da vida. Quando fazia 'Sandy e Junior' a gente gravava em Campinas e lá construíram o que a gente chamava de 'Projeca', não era Projac", disse.
O apresentador falou que a primeira vez que vai pegar um crachá da Globo será para gravar o programa Lady Night, de Tatá Werneck, na próxima quinta-feira (12)
Mion falou que ainda não sabe qual será o primeiro programa ao vivo que dará entrevista na nova emissora. Ele disse que será na sexta (13), mas vai confirmar com Boninho e avisar os seus fãs para assistirem.
"Este momento é medalha de ouro. É maravilhoso! Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho com isso. É uma sequência, né? Depois de reuniões. Dia 4 de setembro vai o meu primeiro Caldeirão ao ar e eu ainda não fiz uma reunião".
O apresentador contou que a equipe de produção do Caldeirão foi com Luciano Huck para fazer o programa de domingo. Ele disse que vai formar uma nova equipe e que ainda está conhecendo as pessoas da produção.
"Só conheço o Geninho, diretor que trabalhou comigo na MTV e no Legendários. Foi a melhor notícia da vida que ele vai dirigir o Caldeirão que eu vou fazer", comemorou.
Após a reunião, Boninho também compartilhou no Instagram foto ao lado de Mion e outras pessoas da produção do novo programa. Na publicação ele marcou as pessoas da foto e escreveu: "É dia 4! Caldeirada do Mion", escreveu o diretor da Globo

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