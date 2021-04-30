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Marcos Mion é a nova contratação da Netflix

A plataforma de streaming fez o comunicado pela rede social nesta quinta-feira (29)

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 08:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 abr 2021 às 08:57
O apresentador Marcos Mion em cenário de A Fazenda 12
Marcos Mion é a nova contratação da Netflix Crédito: Record TV/Reprodução
Dois dias após o término do contrato com a Record TV, o apresentador Marcos Mion foi anunciado pela Netflix como o novo integrante do time, ao lado de Maísa Silva e Bruno Gagliasso. A plataforma de streaming fez o comunicado pela rede social nesta quinta-feira, 29.
Sempre espirituosa nas suas publicações, a equipe da Netflix publicou um vídeo no Twitter onde cria mais um perfil, ao lado de Maísa e Gagliasso, para Mion.
Na legenda, brinca com o som da vinheta da plataforma e o jargão do apresentador. "Agora que o Marcos Mion faz parte da família, to pensando em trocar tudum por tudumzola."
No dia 27 de janeiro a Record encerrou o contrato com Mion depois de 11 anos de casa, desde o programa Legendários, em 2010. Porém, uma cláusula no contrato prendeu o ator por mais três meses.
O ex-apresentador de A Fazenda estava sendo cotado para comandar o reality show de sobrevivência da Rede Globo, No Limite. Porém, compromissos com a Record teriam impedido as negociações e o cargo foi ocupado por André Marques.

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