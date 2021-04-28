Ivete Sangalo presenteia o Dia das Mães com live

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafael Mattei

Ivete Sangalo é mãe de Marcelo, 11, e das gêmeas Helena e Marina, 3. A cantora tem três motivos para comemorar o Dia das Mães e para isso vai presentear seu público com uma live no domingo, 9, às 18h, no seu canal do YouTube.

A ambientação será feita em um dia completo, com três momentos que representarão manhã, tarde e noite, através da cenografia e das luzes que mudarão em cada um dos atos.

"Esse dia quero brindar a alegria de amar tanto e de ter a oportunidade de caminhar junto com nossos presentes: os filhos!", escreveu no Twitter a artista baiana.

Esse dia quero brindar a alegria de amar tanto e de ter a oportunidade de caminhar junto com nossos presentes: os filhos!



Domingo, 09 de maio, às 18h, vai ter live no meu canal do YouTube. #DiaDasMãesIS #LiveIS 💞https://t.co/Ktj4Cd6SqK pic.twitter.com/lVRDlHuHRP — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) April 26, 2021