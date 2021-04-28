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Ivete Sangalo presenteia o Dia das Mães com live

A cantora, que é mãe de três filhos, fará seu quinto show virtual ao vivo desde o início da pandemia

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:38
A cantora Ivete Sangalo
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafael Mattei
Ivete Sangalo é mãe de Marcelo, 11, e das gêmeas Helena e Marina, 3. A cantora tem três motivos para comemorar o Dia das Mães e para isso vai presentear seu público com uma live no domingo, 9, às 18h, no seu canal do YouTube.
A ambientação será feita em um dia completo, com três momentos que representarão manhã, tarde e noite, através da cenografia e das luzes que mudarão em cada um dos atos.
"Esse dia quero brindar a alegria de amar tanto e de ter a oportunidade de caminhar junto com nossos presentes: os filhos!", escreveu no Twitter a artista baiana.
Esta será a quinta live de Ivete Sangalo durante o isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. A cantora já brindou seus fãs com os shows virtuais Ivete em Casa, que foi parcialmente transmitida pela Rede Globo, a Live Leve, o Arraiá da Veveta e o Trio com Claudia Leitte, durante o carnaval.

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