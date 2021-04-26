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Thiaguinho anuncia nova live: 'Posso garantir que vai ter muito pagodjé'

Nas redes sociais, o cantor compartilhou que a 'Live Infinito' será transmitida no mês de maio

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:18
Thiaguinho leva o seu
Thiaguinho leva o seu "Tardezinha" para Guarapari nesta sexta-feira (27) Crédito: Felipe Lima/Divulgação
Thiaguinho surpreendeu os fãs nas redes sociais na sexta-feira, 23, ao anunciar uma nova live. O show online irá acontecer no dia 21 de maio, no canal no Youtube do cantor.
Em seu perfil no Instagram, o artista revelou que a transmissão ao vivo será uma forma de relembrar a primeira live que ele realizou no ano passado.
"A pedidos de vocês... Há um ano estávamos curtindo a melhor vibe, conectados através da música na minha primeira live! Foram mais de 100 músicas em mais de 5 horas", iniciou ele na legenda do post.
"Deu saudade, né? Então quero convidar todos vocês para a Live Infinito. No dia 21 de maio, uma sexta-feira, temos mais um encontro no meu canal do Youtube. Posso garantir que vai ter muito pagodjé", escreveu Thiaguinho.
Nos comentários da publicação, diversos fãs do artista comemoraram a notícia. "Já estou pronta faz tempo", escreveu uma internauta. "Tenho nem roupa para esse evento", brincou outra.

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