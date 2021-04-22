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Música

'Quebra de confiança e desinteresse', afirma Thiaguinho ao romper com Som Livre

Segundo comunicado o contrato será encerrado visando a proteção do cantor

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:48
Thiaguinho no show do projeto 'Tardezinha' no Maracanã
Thiaguinho no show do projeto 'Tardezinha' no Maracanã Crédito: Phillipe Guimaraes
O cantor Thiaguinho, 38, decidiu deixar a gravadora Som Livre. Em comunicado à imprensa, a assessoria da Bpmcom informa que o rompimento aconteceu "após inúmeras tentativas de diálogo sobre sua carreira artística".
"O fim da relação se deu por conta das dificuldades no desenvolvimento dos conceitos artísticos almejados por Thiaguinho para sua carreira, que, por sua vez, configuraram no descumprimento do contrato artístico pela Som Livre", informa a nota.
"Uma relação harmoniosa, parceira e sadia é fundamental para o sucesso de um projeto artístico em comum", continua. Dentre os motivos, é exposta uma "quebra de confiança e desinteresse da Som Livre no cantor, que tornou insustentável a continuidade do contrato".
"Para que um artista tenha qualidade em seu trabalho e preserve em primeiro lugar a sua arte, apresentando o melhor dela aos seus fãs, é necessário que a gravadora caminhe no mesmo sentido de interesses. Mas não foi o que aconteceu", continua o comunicado.
Por fim, o texto informa que pelo fato da gravadora ter caminhado "no sentido oposto", a relação do cantor com a Som Livre está encerrado. "Sendo assim, encerrou-se um ciclo visando à proteção do artista e sua arte, que será defendido em todas as esferas, inclusive, se necessário for, pela via judicial".

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Junto a gravadora, Thiaguinho possui dentre seus projetos mais recentes o DVD "Vibe" (2019), "Tardezinha" (2017) e "Tardezinha 2" (2018). O trabalho do artista com a gravadora existia há muitos anos, desde o DVD "Exaltasamba 25 anos" em 2011.
Procurada, a Som Livre não divulgou nenhuma nota ou posicionamento até a publicação deste texto.

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