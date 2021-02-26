Dono do hit "Tudo Ok", Thiaguinho MT lança EP com samba, funk e trap

O cantor Thiaguinho MT Crédito: Nobru Filmes/Divulgação

"Cabelo ok, marquinha ok, unha tá ok" marcou uma grande temporada da carreira de Thiaguinho MT. A música "Tudo Ok", de 2019, é de longe o maior hit do cantor. Mas ele volta às plataformais digitais com toda a força com "Favela Canta", seu novo EP com cinco faixas que misturam samba, funk e trap em versos de resistência. Trata-se do primeiro compilado do artista.

A produção, lançada no último dia 19 de fevereiro, reflete o empoderamento feminino - característica que ele diz ser uma de suas grandes marcas. Com o ritmo, o artista também quer exaltar os talentos das comunidades brasileiras. "A minha maior inspiração foi mostrar as vozes da favela, de onde eu venho, até onde posso chegar", confidencia em entrevista à Gazeta.

O cantor Thiaguinho MT Crédito: Nobru Filmes/Divulgação

E completa: "Além disso, (a ideia de 'Favela Canta' é) mostrar que favelado não faz só funk, não que isso seja um problema, mas quero mostrar que nossos talentos são diversos e que podemos nos encaixar em diversos ritmos".

Em "Morrão", título mais bombado do EP no Spotify com mais de 25 mil plays até a manhã da última sexta-feira (26) e chamado de carro-chefe do álbum, ele é bastante fiel à própria ideia inicial. A canção fala de uma história de romance com uma menina que, volta e meia, visita o "morrão" para encontrar o amado. "A música Morrão foi a que mais representou a Favela e isso pode ter ajudado as pessoas a se identificarem", reforça.

Em "Ainda", "Elas Quer", "Bandida e Não Namora" e "Perdeu Playboy", demais canções do EP, Thiaguinho MT segue na linha de falar sobre o encanto das mulheres e cultura própria das favelas. Nas faixas, ele também conta com um corpo de convidados do funk que o ajudou a enaltecer o gênero, que vai de JS O Mão de Ouro até PK Delas e DJ 2F.

Durante o bate-papo com o Divirta-se, Thiaguinho MT também abordou os primeiros retornos que recebeu desde que lançou o EP na web, projetos futuros que já estão à vista e os detalhes em torno de "Favela Canta".