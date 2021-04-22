Sábado (15/05) terá live de Marília Mendonça

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MÚSICA
Marília Mendonça
A apresentação "Serenata Live" ocorre às 20h, no canal no YouTube da cantora. Marília anuncio o show virtual no programa "Mais Você", no dia 13 de abril.
George Henrique e Rodrigo
A dupla sertaneja se apresenta às 17h, em seu canal no YouTube.
I Festival Tradicionalidades
Até o domingo (16) o evento traz apresentações de grupos culturais das comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro on-line. As transmissões gratuitas ocorrem no site do festival. Confira a programação do dia:
Kátya Teixeira
A artista se apresenta às 21h, em seu canal no YouTube, trazendo o show "Canções para Despertar".
Chick Corea (Gravado)
Ensaio gravado do pianista vai ao ar às 20h, no canal no YouTube Blue Note São Paulo. A transmissão é um especial do mês do jazz.
Banda Tuyo
O grupo formado por Lio, Lay Soares e Machado se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 60 minutos. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. No repertório, músicas do EP Pra doer (2017), do disco Pra curar (2018) e dois singles.
Flávio Guimarães e Marcus Kenyatta
Os músicos se apresentam às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
TEATRO
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 10 de maio até às 23h59 do dia 16 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Moléstia
Espetáculo virtual com dramaturgia de Herton Gustavo Gratto. A peça tem acesso sob demanda, podendo ser adquirido ingresso até o dia 17 de maio. A partir do aluguel da peça, o cliente poderá assisti-la em até 48h. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Entre Homens
Espetáculos virtuais com dramaturgia de Rogério Corrêa sobre revolução sexual gay na internet e homofobia. As transmissões ocorrem às 21h, no canal no YouTube "Entre Homens Online", até o dia 16 de maio.
Ireti
Videoarte com direção de Ingrid Caroline Alecrim. Temporada: 13 a 16 de maio, às 20h. Sua transmissão gratuita ocorre no canal do YouTube da Cia. do Despejo. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Geração Alpha
Espetáculo virtual com dramaturgia e direção de Soraya Salde. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Pink Star
Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Temporada: 14 de maio a 05 de junho, sextas e sábados, às 23h. Ingresso: R$ 0 a R$ 250. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos.
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Uma Canção de Amor
Espetáculo virtual com direção de Rodolfo García Várquez e Gustavo Ferreira. No elenco Henrique Mello e Roberto Francisco. Temporada: 8 a 30 de maio; sábado, às 21h; domingos, às 18h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.