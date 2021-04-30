Karol Conká: 'Desafio foi seguir sendo vigiada depois de tanta exposição'

Rapper de sucesso antes do BBB21, Karol Conká saiu da casa com a maior rejeição da história do programa: 99,17% Crédito: Reprodução/TV Globo

O documentário A Vida Depois do Tombo estreou nesta quinta-feira, 29, na Globoplay. O longa mostra a história de Karol Conká antes, durante e depois do Big Brother Brasil 21, onde ela teve uma rejeição recorde de 99,17% dos votos.

Ao longo de quatro episódios, a produção coloca a cantora cara a cara com momentos dramáticos de sua passagem pelo reality show da Globo, propondo um convite ao reencontro com ex-participantes que marcaram a sua trajetória no programa.

A série documental também exibe momentos da infância e adolescência da artista, em Curitiba com a família, e o começo de sua carreira, com a chegada do filho Jorge. Para mostrar todos os lados de sua personalidade, o documentário conta com entrevistas de mais de vinte pessoas do convívio de Karol.

"Fazer o documentário foi tão desafiador quanto recompensador. O grande desafio foi seguir sendo 'vigiada' depois de tanta exposição, num período em que eu ainda estava no processo de compreensão das razões por trás do meu comportamento no BBB e entendendo o tamanho e a natureza da repercussão pública em torno dele", disse a cantora ao Estadão.

"Mas, ao ver o resultado final, acredito que o esforço valeu a pena, pois essa é uma oportunidade de, em tempos de cancelamento, relembrar que somos muito mais complexos do que um reality show é capaz de mostrar", acrescentou ela.

Com direção geral de Patricia Carvalho, a equipe de "A Vida Depois do Tombo" acompanhou intimamente a nova realidade da cantora por mais 20 dias, após a sua saída do programa, mostrando os bastidores da retomada de seus projetos profissionais e pessoais.

"É uma oportunidade de falar sobre a cultura do cancelamento, sobre o efeito manada: a vibração de todo mundo odiar alguém ao mesmo tempo. O que move isso? Que emoções são essas? O que temos em nós que nos faz desejar tão mal a uma pessoa ao ponto de ser até mais malvada que a própria pessoa que estamos condenando?", questiona a diretora.

Em meio a rejeição fora da casa, Conká ainda revelou que teve dificuldades de assistir sua participação no BBB, durante as gravações do documentário. "Demorou alguns dias para ter a dimensão de tudo e ainda estou absorvendo muito do que aconteceu lá dentro. Ao assistir as imagens da minha passagem pela casa, me senti assustada e muito decepcionada com as minhas próprias atitudes."

Depois da experiência, a rapper afirma que está cuidando da sua saúde mental e pretende dar continuidade na carreira musical. "Tenho trabalhado na cura dos meus traumas. Estou dissolvendo camadas mais ásperas da minha personalidade e entendendo que existem maneiras mais leves de lidar com uma situação que me faça sentir insegura ou ameaçada", explicou ela.