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'No Limite': Boninho confirma volta da prova de comidas inusitadas no reality

O banquete com pratos como estômago de boi e olho de cabra teve grande repercussão nas primeiras edições do programa

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:38
Boninho, o diretor da TV Globo
Boninho, o diretor da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram @jbboninho
Boninho confirmou que as provas clássicas de No Limite serão realizadas na nova edição do reality show. A disputa em que os participantes terão que comer comidas inusitadas já está nos planos do programa.
O anúncio foi feito na terça-feira, 27, no perfil das redes sociais do diretor da Globo. Boninho usou uma foto com larvas para revelar que a produtora do programa autorizou a dinâmica.
"Sim, a Endemol Shine Brasil deixou a gente fazer essa prova no No Limite, valeu! É tudo que a gente quer! No Limite raiz", escreveu ele na legenda da postagem.
A prova da comida é uma das mais esperadas pelo público que acompanhou as três primeiras edições do programa, no começo dos anos 2000. Trata-se de um banquete com pratos como estômago de boi, ovos galados e olho de cabra, iguaria que mais chamou a atenção no passado.
Apresentado por André Marques, o reality de sobrevivência vai contar com 16 jogadores que fizeram parte do elenco de edições anteriores do Big Brother Brasil. Divididos em duas equipes, eles vão se enfrentar em provas que irão testar os limites de resistência e convivência.

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