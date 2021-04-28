'No Limite': Boninho confirma volta da prova de comidas inusitadas no reality

Boninho, o diretor da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram @jbboninho

Boninho confirmou que as provas clássicas de No Limite serão realizadas na nova edição do reality show. A disputa em que os participantes terão que comer comidas inusitadas já está nos planos do programa.

O anúncio foi feito na terça-feira, 27, no perfil das redes sociais do diretor da Globo. Boninho usou uma foto com larvas para revelar que a produtora do programa autorizou a dinâmica.

"Sim, a Endemol Shine Brasil deixou a gente fazer essa prova no No Limite, valeu! É tudo que a gente quer! No Limite raiz", escreveu ele na legenda da postagem.

A prova da comida é uma das mais esperadas pelo público que acompanhou as três primeiras edições do programa, no começo dos anos 2000. Trata-se de um banquete com pratos como estômago de boi, ovos galados e olho de cabra, iguaria que mais chamou a atenção no passado.