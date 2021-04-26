André Martinelli comemora escalação para 'No Limite': "Contando com vocês"

O ex-BBB, empresário e modelo André Martinelli, participará de novo reality Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli

Nas redes sociais, André comemorou e agradeceu pela nova oportunidade. O bonitão foi o último participante anunciado pela Globo neste domingo (25). "Obrigado pessoal, obrigado Deus! Vamos juntos para mais essa etapa da minha vida! Mandem energias positivas e muita força, estou contando com vocês! Pra cima! Quem aí também é #teamandremartinelli?", escreveu o ex-BBB no Instagram.

Ainda no Instagram, o ex-brother usou os Stories para mostrar seu último treino e refeição completa antes de encarar o "No Limite". No cardápio: massa, comida japonesa e um fast food.

O capixaba foi o 12º eliminado do BBB13 e resistiu por mais de 18 horas em uma das provas mais difíceis do programa, em uma estrutura retangular que subia, descia e girava. Atualmente com 33 anos, o ex-BBB ministra palestras e workshops de lifestyle.

Os 16 nomes confirmados para a edição são: