André Martinelli comemora escalação para 'No Limite': "Contando com vocês"

Além de Arcrebiano (Bil Araújo), o Espírito Santo tem mais um confirmado para a nova edição do reality 'No Limite' da Rede Globo. É que o capixaba André Martinelli, modelo, empresário e influenciador digital, está entre os ex-brothers selecionados para o programa de resistência que estreia no dia 11 de maio, após a final do "BBB 21", que termina no próximo dia 4.
Nas redes sociais, André comemorou e agradeceu pela nova oportunidade. O bonitão foi o último participante anunciado pela Globo neste domingo (25). "Obrigado pessoal, obrigado Deus! Vamos juntos para mais essa etapa da minha vida! Mandem energias positivas e muita força, estou contando com vocês! Pra cima! Quem aí também é #teamandremartinelli?", escreveu o ex-BBB no Instagram.
Ainda no Instagram, o ex-brother usou os Stories para mostrar seu último treino e refeição completa antes de encarar o "No Limite". No cardápio: massa, comida japonesa e um fast food.
O capixaba foi o 12º eliminado do BBB13 e resistiu por mais de 18 horas em uma das provas mais difíceis do programa, em uma estrutura retangular que subia, descia e girava. Atualmente com 33 anos, o ex-BBB ministra palestras e workshops de lifestyle.
Os 16 nomes confirmados para a edição são:
- Paula Amorim (BBB 18)
- Angélica Ramos (BBB 15)
- Marcelo Zulu (BBB 4)
- Lucas "Chumbo" (BBB 20)
- Gleici Damasceno (BBB 18)
- Jéssica Mueller (BBB 18)
- André Martinelli (BBB 13)
- Viegas (BBB 18)
- Carol Peixinho (BBB 19)
- Elana Valenaria (BBB 19)
- Mahmoud Baydoun (BBB 18)
- Kaysar (BBB 18)
- Ariadna Arantes (BBB 11)
- Íris Stefanelli (BBB 7)
- Gui Napolitano (BBB 20)
- Arcrebiano (BBB 21)