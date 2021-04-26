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Reality show

André Martinelli comemora escalação para 'No Limite': "Contando com vocês"

Nas redes sociais, capixaba comemorou e agradeceu pela nova oportunidade. O bonitão foi o último participante anunciado pela Globo neste domingo (25)

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 13:37

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 abr 2021 às 13:37
O ex-BBB, empresário e modelo André Martinelli
O ex-BBB, empresário e modelo André Martinelli, participará de novo reality Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli
Além de Arcrebiano (Bil Araújo), o Espírito Santo tem mais um confirmado para a nova edição do reality 'No Limite' da Rede Globo. É que o capixaba André Martinelli, modelo, empresário e influenciador digital, está entre os ex-brothers selecionados para o programa de resistência que estreia no dia 11 de maio, após a final do "BBB 21", que termina no próximo dia 4.
Nas redes sociais, André comemorou e agradeceu pela nova oportunidade. O bonitão foi o último participante anunciado pela Globo neste domingo (25). "Obrigado pessoal, obrigado Deus! Vamos juntos para mais essa etapa da minha vida! Mandem energias positivas e muita força, estou contando com vocês! Pra cima! Quem aí também é #teamandremartinelli?", escreveu o ex-BBB no Instagram.
Ainda no Instagram, o ex-brother usou os Stories para mostrar seu último treino e refeição completa antes de encarar o "No Limite". No cardápio: massa, comida japonesa e um fast food.
O capixaba foi o 12º eliminado do BBB13 e resistiu por mais de 18 horas em uma das provas mais difíceis do programa, em uma estrutura retangular que subia, descia e girava. Atualmente com 33 anos, o ex-BBB ministra palestras e workshops de lifestyle.
Os 16 nomes confirmados para a edição são:
Arcrebiano e André Martinelli
Globo anuncia elenco completo de No Limite Crédito: Instagram | @jbboninho

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