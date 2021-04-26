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Moda

Oscar 2021: confira os looks usados pelas celebridades no tapete vermelho

Com direito a tênis e vestido que demorou 205 horas para ficar pronto, famosas mostraram exuberância na segunda cerimônia dentro do cenário de pandemia

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:34

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:34
Oscar 2021
Zendaya usa Maison Valentino que brilha no escuro Crédito: Reuters/Folhapress
A 93ª cerimônia do Oscar pode ser considerada histórica. Além de premiar uma mulher na direção pela segunda e dar o prêmio de atriz coadjuvante para uma sul-coreana na história, o Oscar trouxe novidades até mesmo no tapete vermelho.
Realizada ao ar livre, na estação de trem Union Station, em Los Angeles, mesmo com a pandemia ainda instalada no mundo, a premiação contou com a presença reduzida de famosos. E eles foram à caráter para o evento. Vestidos luxuosos, além de modelos mais neutros e minimalistas, foram exibidos por muitas das indicadas às categorias da noite.
Destaque para a cor vermelha como protagonista nas escolhas dos looks. Um exemplo foi Angela Bassett, de 62 anos, que chegou usando um  vestido vermelho assinado por Alberta Ferretti, com mangas bufantes, que trazia um laço gigante nas costas.
Oscar 2021
Angela Bassett veste Alberta Ferretti com mangas bufantes Crédito: Reuters/Folhapress
Usando Maison Valentino, Zendaya Maree Stoermer Coleman, que apresentou uma das categorias da premiação, chamou a atenção por onde passava, com um vestido amarelo que brilha no escuro. Além dele, a atriz norte-americana usava joias da grife Bvlgari, avaliadas em mais de U$ 6 milhões.
Muito aguardada, a chinesa Chloe Zhao, a primeira mulher a receber quatro indicações em um mesmo ano, premiada por Nomadland - como diretora e melhor filme - usou tênis e vestido leve de tricô.  Já Margot Robbie chegou com um Chanel, que  demorou nada mais nada menos que 205 horas para ficar pronto. Confira os looks na galeria.

Confira os looks usados no Oscar 2021

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