No Limite: relembre 5 provas de tirar a fome que marcaram as edições

Zeca Camargo à frente das primeiras edições de No Limite, segurando um verme Crédito: Reprodução | Globo

Ao todo, o programa inspirado na versão do programa “Survivor”, dos Estados Unidos, contou com quatro temporadas entre 2000 e 2003, além de um ensaio de volta em 2009. Entre gafanhotos, vermes vivos, olhos de cabra e cérebros de bode, o primeiro reality show da TV Globo volta à telinha no dia 11 de maio com 18 ex-BBBs, que serão divididos em três grupos de seis integrantes.

Na internet, muito se especula se os ex-participantes da casa mais vigiada do Brasil, cheia de regalias, terão capacidade para suportar as provas de força e, principalmente, as de comida. "Imagina esses ex bbb tudo com dente de porcelana no No Limite não vai conseguir comer um olho de cabra, rasgar um coco, morder uma corda", brincou um internauta.

Imagina esses ex bbb tudo com dente de porcelana no No Limite não vai conseguir comer um olho de cabra, rasgar um coco, morder uma corda... — Dudu (@Dudu) April 25, 2021

ai mano kkkkk deviam botar o projota no no limite pra ele comer strogonoff — Malu Parracho? (@malu_parracho) April 26, 2021

Assim, o Divirta-se resolveu relembrar provas marcantes do programa e preparar a galera para o que está por vir. O cardápio não é dos mais chamativos, mas teve até prova com direito a bolo de chocolate e brigadeiro. Confira.

OLHO DE CABRA

Em cada ciclo, os competidores participavam de provas de imunidade e de conquista de mantimentos, a última chamada Prova de Recompensa. Durante uma das provas de imunidade, na primeira edição, as duas equipes foram desafiadas a comer olho de cabra. O grupo que conseguisse comer todos os olhos até o final, sem que nenhum integrante desistisse, cuspisse ou vomitasse, vencia.

CÉREBRO DE BODE

Ainda na primeira temporada, iniciada em julho de 2000, os competidores receberam o desafio de comer cérebro de bode, servido no crânio do animal. Apesar dos participantes e telespectadores sentirem nojo, a campeã da edição, a cabeleireira Elaine, não reclamou do prato.

VERMES VIVOS

Uma das disputas mais intensas aconteceu quando os participantes foram desafiados a comer diversos pratos nojentos. Na primeira etapa, cada competidor deveria comer a pele e a crista de cabeças de galinha. Já na segunda rodada, os participantes poderiam degustar gafanhotos gigantes na calda de quiabo. No último round, os participantes tiveram que comer vermes vivos, causando ânsia também nos espectadores.

MINHOCAS VIVAS COM MACARRÃO E FÍGADO CRU

Capitão Rodrigo come macarrão com minhocas vivas no 'No Limite', em 2001 Crédito: Reprodução | Globo

Na terceira edição do programa da Globo, que teve estreia em outubro de 2001, o então participante e capitão Rodrigo, comeu minhocas vivas com macarrão e fígado cru.

BOLO DE CHOCOLATE X ESTÔMAGO CRU

Ainda na terceira temporada, os competidores enfrentaram uma mesa com variados alimentos. Um representante de cada equipe rodava a mesa e a comida que parasse na sua frente deveria ser ingerida, sem que fosse cuspida ou vomitada.

Alguns competidores tiveram a felicidade de comer bolo de chocolate e brigadeiro. Porém, não foi o que aconteceu na maioria dos casos, em que as opções não eram guloseimas. Algumas das piores opções do menu foram cérebro e estômago cru de boi.