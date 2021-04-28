"Vai ser uma experiência maior pra mim", diz Arcrebiano sobre "No Limite"

Arcrebiano, de Vila Velha, vai participar de nova edição do "No Limite" Crédito: Gshow/ Divulgação

"'No Limite' vai ser uma experiência ainda maior pra mim", diz Arcrebiano (Bil Araújo) ao se apresentar para o reality de resistência da Globo, que terá estreia no próximo dia 11 de maio. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o capixaba de Vila Velha conta que a participação no BBB 21 foi um acontecimento inexplicável, mas que "No Limite" promete mais por não depender apenas da sorte, mas dos desafios que deverá enfrentar.

O ex-brother, de 29 anos, promete dar o melhor para vencer o programa. "Talvez eu me encaixe mais pelas provas, pelas atividades que vão ter lá. Não vai depender da sorte, vai depender de mim e isso é muito bacana”, afirmou.

Nesta segunda-feira (26), a mãe do canela-verde, Ana Araújo, contou à reportagem que está confiante e que, dessa vez, a torcida será para que o filho chegue até a final: "Quero que ele seja o grande vencedor. Da outra vez, eu fiz orações para ele sair do BBB 21, todo mundo viu. Dessa vez, eu vou orar para ele chegar até a final".

Ao receber a notícia por meio da assessoria de imprensa do filho, Ana não acreditou. Segundo ela, é difícil imaginar todos os desafios que ele passará no programa, principalmente em se tratando de passar fome.