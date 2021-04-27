Reality show

Breno Simões fala sobre Paula Amorim em No Limite: 'Vão se surpreender'

Casal se conheceu no BBB 18 e irá comemorar três anos de namoro

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 13:34

Paula Amorim e Breno Simões também se conheceram no BBB 18
Paula Amorim e Breno Simões também se conheceram no BBB 18 Crédito: Instagram/paulaamorimbarbosa
O arquiteto e ex-BBB Breno Simões comentou sobre a participação de Paula Amorim, sua namorada e também ex-BBB, no reality No Limite. O casal que se conheceu durante o BBB 18 irá comemorar três anos juntos nesta quarta-feira (28).
"Nunca tinha passado tanto tempo longe da Paula. Mesmo no começo do namoro, quando a gente ainda morava em cidades diferentes, a gente nunca ficou mais de 15 ou 20 dias sem se ver", disse ele. "Com o programa serão 40 dias! Vai ser a primeira vez que ficamos tanto tempo sem nos falar".
Ele relembra do momento que ficaram sabendo da notícia que ela estaria no programa. "Quando ela recebeu a ligação, a gente já ficou em êxtase. Era esperado que viesse um convite para mim ou para ela. Independentemente de quem fosse o escolhido, a gente ficaria feliz".
"Óbvio que queria passar junto dela o nosso terceiro aniversário de namoro, mas vou ter a vida toda para comemorar isso com ela. Sei que é um projeto muito importante para ela e para a gente como casal. Eu fico aqui firme e forte na torcida para que ela vença", continuou.

O casal divide um apartamento em São Paulo, e Simões afirma que já está sentindo saudades da namorada e tendo que se virar para cozinhar suas refeições. "Por enquanto estou aqui em casa me virando sozinho e pedindo ajuda para comer e viver. Na cozinha sou uma tristeza".
Ele comenta que talvez viaje para Goiânia, para ficar com sua família nesse período longe de Amorim. "Tem um ano que estou querendo voltar para lá, onde tenho tanta coisa para fazer. Também quero rever a família", conta.
"Também queria conseguir ir para Belo Horizonte e vivenciar um pouco este momento com a família da Paula. Estou tentando encaixar na minha agenda". Ele também conta que a preparação da ex-BBB foi feita com o lutador Minotauro, campeão do MMA.
"Sempre que ela se dispõe a fazer algo, dá a máximo de si. Ela se preparou o máximo possível fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Está indo com um objetivo muito forte da cabeça. Se a galera já viu a Paula forte no BBB, vai se surpreender ainda mais com o que ela vai mostrar no No Limite", afirma.
"Aqui fora, após o BBB, a gente conheceu muitos participantes de vários programas. Conversamos bastante sobre isso, conhecendo bagagens de vivência e superação. Hoje a nossa cabeça é outra para jogo", conclui.

Tópicos Relacionados

