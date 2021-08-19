Marcos Mion e Boninho se encontram em restaurante da Globo

Marcos Mion vai a restaurante com outros diretores da TV Globo Crédito: @marcosmion

Marcos Mion está em contagem regressiva para a estreia na tela da TV Globo. Ele substituirá Luciano Huck, aos sábados, no Caldeirão. Nesta quarta-feira, 18, o apresentador publicou uma foto na qual aparece em um dos restaurantes da emissora ao lado do diretor Boninho. "Faltam 17 dias. Esse é meu time! Esses caras estão me recebendo de uma forma incrível! Aliás, a @tvglobo está me recebendo de uma forma indescritível! Sou só gratidão", escreveu na legenda da foto no Instagram.

Marcos Mion também aparece com o diretor geral e o diretor artístico do programa que apelidou carinhosamente de 'Caldeirola'. "Não vejo a hora de dividir meu sonho realizado com vocês. Não vejo a hora de voltar pro meu happy place, o palco", concluiu.