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Zeca Pagodinho recebe alta hospitalar: 'Se cuidem, vacinem-se'

O sambista estava internado com coronavírus desde o último sábado, 14, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio.

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 18:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2021 às 18:43
O cantor Zeca Pagodinho
Zeca Pagodinho teve alta hospitalar nesta quinta-feira, 19. Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho
Zeca Pagodinho teve alta hospitalar nesta quinta-feira, 19. O sambista estava internado com coronavírus desde o último sábado, 14, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio.
Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo da saída dele do hospital. Nas imagens, ele aparece com uma placa "venci a covid-19", cercado de balões e da equipe médica.
"Estou indo embora terminar o tratamento em casa, bacana. Levei 10 no pulmão, 10 no fígado, 10 em tudo. Se cuidem, vacinem-se ", disse o artista. Na legenda do post, foi dado mais detalhes do estado de saúde dele: "A casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho, que estava internado para tratamento de covid-19, teve alta hoje do hospital. O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica", escreveu.
Zeca já tinha tomado as duas doses da vacina. Ele recebeu a segunda dose em julho. Na ocasião, ele chegou a cantar enquanto era imunizado: "Vai vacinar, vai vacinar".

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