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"Ele queria sair logo", diz Patrícia Abravanel sobre Silvio Santos

Filha do apresentador explicou o estado de saúde do pai no programa "Vem Pra Cá", exibido nesta quinta-feira (19) pelo SBT

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 13:34

Publicado em 

19 ago 2021 às 13:34
Rei da TV vai exibir partes da infância do apresentador e momentos como vendedor nas ruas do Rio
Rei da TV vai exibir partes da infância do apresentador e momentos como vendedor nas ruas do Rio Crédito: Divulgação/SBT
Acabou (aparentemente) o mistério em relação ao estado de saúde de Silvio Santos, que está lutando para vencer a Covid-19. Durante o programa "Vem Pra Cá", exibido na manhã desta quinta-feira (19), pelo SBT, Patricia Abravanel aproveitou para esclarecer boatos sobre a saúde do pai.
A apresentadora contou como foi a descoberta de que Silvio Santos estava com o vírus e esclareceu que, ao contrário do que foi noticiado por alguns veículos, ele não ficou na UTI durante sua passagem pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, na sexta-feira (13). "Ele nunca esteve intubado. Os médicos apenas acharam melhor que ele permanecesse no hospital sob monitoramento, num espaço denominado 'Covidário'".

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Patricia contou que o pai não perdeu a força em nenhum instante. "Ele queria sair logo do hospital, pediu a roupa e saímos, em alguns momentos pensamos que ele poderia se sentir fraco, mas não perdeu o bom humor".
Ela contou ainda que o que Silvio disse enquanto se dirigiam para casa: “Um soldado não desiste da guerra, e eu, mais uma vez, não vou desistir dessa”, explicou, deixando claro que a apresentador está se recuperando da doença em sua residência.
(Com informações da Assessoria de Comunicação do SBT)

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