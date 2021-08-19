"Ele queria sair logo", diz Patrícia Abravanel sobre Silvio Santos

Rei da TV vai exibir partes da infância do apresentador e momentos como vendedor nas ruas do Rio Crédito: Divulgação/SBT

Acabou (aparentemente) o mistério em relação ao estado de saúde de Silvio Santos, que está lutando para vencer a Covid-19. Durante o programa "Vem Pra Cá", exibido na manhã desta quinta-feira (19), pelo SBT, Patricia Abravanel aproveitou para esclarecer boatos sobre a saúde do pai.

A apresentadora contou como foi a descoberta de que Silvio Santos estava com o vírus e esclareceu que, ao contrário do que foi noticiado por alguns veículos, ele não ficou na UTI durante sua passagem pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, na sexta-feira (13). "Ele nunca esteve intubado. Os médicos apenas acharam melhor que ele permanecesse no hospital sob monitoramento, num espaço denominado 'Covidário'".

Patricia contou que o pai não perdeu a força em nenhum instante. "Ele queria sair logo do hospital, pediu a roupa e saímos, em alguns momentos pensamos que ele poderia se sentir fraco, mas não perdeu o bom humor".

Ela contou ainda que o que Silvio disse enquanto se dirigiam para casa: “Um soldado não desiste da guerra, e eu, mais uma vez, não vou desistir dessa”, explicou, deixando claro que a apresentador está se recuperando da doença em sua residência.