Silvio Santos recebe alta de hospital em São Paulo

Silvio Santos apresenta o "Roda Roda Jequiti" Crédito: Reprodução

O apresentador Silvio Santos, 90, deixou o Hospital Albert Einstein no fim da noite de sexta-feira (13), após realizar exames. O empresário foi diagnosticado com Covid-19, e ficou internado por algumas horas para acompanhamento médico.

A informação sobre a alta foi confirmada pela assessoria do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Pelo Twitter oficial, a emissora informou que Silvio Santos vai manter isolamento em local não revelado.

Na tarde de sexta-feira, quando o dono do SBT foi hospitalizado, suas filhas tranquilizaram os fãs.