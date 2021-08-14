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Diagnosticado com Covid

Silvio Santos recebe alta de hospital em São Paulo

Pelo Twitter oficial, o SBT informou que Silvio Santos vai manter isolamento em local não revelado

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 08:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2021 às 08:39
Silvio Santos apresenta o
Silvio Santos apresenta o "Roda Roda Jequiti" Crédito: Reprodução
O apresentador Silvio Santos, 90, deixou o Hospital Albert Einstein no fim da noite de sexta-feira (13), após realizar exames. O empresário foi diagnosticado com Covid-19, e ficou internado por algumas horas para acompanhamento médico.
A informação sobre a alta foi confirmada pela assessoria do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Pelo Twitter oficial, a emissora informou que Silvio Santos vai manter isolamento em local não revelado.
Na tarde de sexta-feira, quando o dono do SBT foi hospitalizado, suas filhas tranquilizaram os fãs.
Por meio de nota em redes sociais, assinada por Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel, afirmaram que ele estava bem e mantinha o bom-humor costumeiro.

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