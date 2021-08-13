Silvio Santos é internado com Covid-19 em São Paulo: "Clinicamente bem", diz filha

As especulações - que surgiram na noite de quinta-feira (12) - se confirmaram e o apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado com Covid-19 nesta sexta-feira (13), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada por uma mensagem no Instagram de uma de suas filhas, Patrícia Abravanel.
"Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... brincando com todos, fazendo piadas [...] Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo", afirmou.
Patrícia deixou os fãs do apresentador confiantes com o quadro clínico do pai. "Logo logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre, Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata".
Silvio Santos foi um dos primeiros brasileiros imunizados contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose assim que os idosos começaram a ser vacinados, em fevereiro. A segunda dose foi tomada algumas semanas depois.
Ele voltou às gravações de um de seus programas, "Roda Roda", em junho, após ficar um ano e meio longe dos estúdios devido à pandemia do novo coronavírus.
De acordo com o jornal O Globo, no último sábado (7/8), uma pessoa da equipe do seu programa testou positivo para a Covid-19, e o estúdio onde é filmada a atração televisiva, em São Paulo, foi esvaziado às pressas. Não há confirmação se a infecção de Silvio Santos está relacionada a este episódio.