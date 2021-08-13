Silvio Santos é internado com Covid-19 em São Paulo: "Clinicamente bem", diz filha

Rei da TV vai exibir partes da infância do apresentador e momentos como vendedor nas ruas do Rio Crédito: Divulgação/SBT

As especulações - que surgiram na noite de quinta-feira (12) - se confirmaram e o apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado com Covid-19 nesta sexta-feira (13), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada por uma mensagem no Instagram de uma de suas filhas, Patrícia Abravanel.

"Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... brincando com todos, fazendo piadas [...] Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo", afirmou.

Patrícia deixou os fãs do apresentador confiantes com o quadro clínico do pai. "Logo logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre, Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata".

Pelo Instagram, Patrícia Abravanel confirmou a internação de Silvio Santos em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram @ patriciaabravanel

Silvio Santos foi um dos primeiros brasileiros imunizados contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose assim que os idosos começaram a ser vacinados, em fevereiro. A segunda dose foi tomada algumas semanas depois.

Ele voltou às gravações de um de seus programas, "Roda Roda", em junho, após ficar um ano e meio longe dos estúdios devido à pandemia do novo coronavírus.