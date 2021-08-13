Sepultamento de Tarcísio Meira será restrito aos familiares

Tarcisio Meira em foto de divulgação da peça 'O Camareiro' (2016) Crédito: Divulgação/Arquivo A Gazeta

A cerimônia de sepultamento de Tarcísio Meira, 85, acontece nesta sexta-feir (13) e será restrita, segundo o site Uol. O velório e o enterro do ator, que morreu por complicações da Covid-19 nesta quinta-feira (12), contará apenas com familiares.

"A família resolveu que para o sepultamento do ator Tarcísio Meira, só os familiares terão acesso. Agradecemos a compreensão", diz nota enviada pela assessoria do artista ao site UOL, dizendo que nenhuma outra informação será divulgada.

De acordo com o site, Glória permanece internada, se recuperando da doença, no Hospital Albert Einstein. A assessoria disse que ela já recebeu a notícia da morte do marido , informando que ela sente uma grande tristeza.

CARREIRA

Um dos primeiros galãs do país, Tarcísio Magalhães Sobrinho nasceu em outubro de 1935, em São Paulo. Sua história se mistura à da TV brasileira. Foram mais de 60 trabalhos, entre novelas, minisséries e especiais. Seu último trabalho na TV Globo foi a novela "Orgulho e paixão".

O sobrenome Meira veio "emprestado" da mãe, Maria do Rosário Meira Jáio de Magalhães. De acordo com "O Globo", a escolha foi por conta de uma superstição (ter treze letras no nome artístico) e da sonoridade. O início da carreira artística foi no teatro, no final dos anos 1950, após ser reprovado na primeira prova do Instituto Rio Branco quando tentava realizar o sonho de ser diplomata. Na época, ele atuou em peças como "Quando as Paredes Falam".

Tarcísio Meira, ator

Em 1959, estreou na TV Tupo no teleteatro "Noites Brancas". Dois anos depois, ele contracenou pela primeira vez com Glória Menezes em "Um Pires Camargo". O casamento veio no ano seguinte e, na sequência, protagonizaram a primeira telenovela diária do país, "2-5499 - Ocupado", na Excelsior.

O casal ainda estreou a faixa das oito da TV Globo, em 1968, com "Sangue e Areia". Ao longo da carreira, personagens ficaram na memória do povo como João, de "Irmãos Coragem" (1971), Felipe, em "Guerra dos sexos" (1983), e Renato Villar, em "Roda de Fogo" (1986).

No teatro, Tarcísio apresentou 31 peças. Sua última peça foi uma reencenação de "O Camareiro", que protagonizou em 2015 e lhe rendeu um Prêmio Shel de Melhor Ator no ano seguinte.