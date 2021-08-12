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Saúde

Glória Menezes segue internada após morte de Tarcísio Meira

Atriz ainda não teve alta e segue internada para tratamento contra a Covid-19

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:54
Glória Menezes recebeu alta do hospital, em São Paulo, nesta quinta-feira (12)
GlóraGlória Menezes recebeu alta do hospital, em São Paulo, nesta quinta-feira (12) Crédito: Paulo Belote

Correção

12/08/2021 - 5:54
Ao contrário do que foi informado anteriormente, Glória Menezes não teve alta e segue internada para tratamento contra o coronavírus. Segue texto corrigido:
A atriz Glória Menezes segue internada no Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 12. Ela deu entrada no hospital com complicações da covid-19 no dia 6 de agosto, ao lado do marido, o ator Tarcísio Meira. Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira, 12, aos 85 anos. Eles estavam casados desde 1962, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida real.
Segundo o boletim médico enviado pelo hospital às 15h28, Gloria Menezes está em "recuperação e desmame progressivo do oxigênio". 
Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas.
Em uma rede social, a nora do casal, Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, chegou a dizer que os dois vinham se cuidando muito, mas que, por um "descuido", acabaram se contaminando.

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