Glória Menezes segue internada após morte de Tarcísio Meira

GlóraGlória Menezes recebeu alta do hospital, em São Paulo, nesta quinta-feira (12) Crédito: Paulo Belote

Correção Ao contrário do que foi informado anteriormente, Glória Menezes não teve alta e segue internada para tratamento contra o coronavírus. Segue texto corrigido:

A atriz Glória Menezes segue internada no Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 12. Ela deu entrada no hospital com complicações da covid-19 no dia 6 de agosto, ao lado do marido, o ator Tarcísio Meira. Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira, 12, aos 85 anos. Eles estavam casados desde 1962, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida real.

Segundo o boletim médico enviado pelo hospital às 15h28, Gloria Menezes está em "recuperação e desmame progressivo do oxigênio".

Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas.