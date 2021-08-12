'Nosso maior galã', afirmam celebridades ao lamentar morte de Tarcísio Meira

2016 - Tarcisio Meira na Peça O Camareiro Crédito: Divulgação/Arquivo A Gazeta

Após o ator veterano Tarcísio Meira morrer nesta quinta-feira (12) aos 85 anos, após complicações causadas pela Covid-19, celebridades lamentaram e fizeram homenagens ao galã das novelas. O ator recebeu diagnóstico positivo para o vírus em 6 de agosto.

A jornalista Fátima Bernardes, 58, fez o anúncio durante o Encontro. Ao longo do programa, foram prestadas homenagens ao ator. Ary Fontoura, 88, lamentou a morte em conversa com Bernardes e classificou a notícia como uma "surpresa desagradável".

Tarcísio Meira nos deixou hoje aos 85 anos 🌹 #Encontro pic.twitter.com/RzQGPYwG9m — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) August 12, 2021

O atleta Isaquias Queiroz, 27, estava presente no programa, e fez um apelo para que não aconteçam aglomerações quando retornar para sua cidade natal. "O Brasil não está seguro da Covid-19", disse ele quando a apresentadora comentou sobre o ator.

A atriz e apresentadora Maisa Silva, 19, publicou uma foto ao lado do ator em seu Twitter. "Descanse em paz Tarcísio Meira. E que Deus conforte os corações de amigos e familiares. Seu legado é eterno. Obrigada!", escreveu.

Descanse em paz Tarcísio Meira. E que Deus conforte os corações de amigos e familiares.

Seu legado é eterno. Obrigada! 🙏🏼💙 pic.twitter.com/UvV11FPQiH — +a (@maisa) August 12, 2021

A atriz Lilia Cabral, 64, também deu entrevista ao Encontro. "Quando isso acontece é difícil de acreditar", disse. A artista se emocionou ao pensar na atriz Glória Menezes, que também está internada, mas tem uma melhor recuperação.

Cabral também falou sobre o ator Paulo José, que faleceu nesta quarta-feira (11). "Mudei minha forma de enxergar a profissão através da visão dele". Sobre a morte de Tarcísio, ela afirmou que apesar disso, é necessário que a população continue se vacinando e utilizando máscara.

O diretor de televisão Boninho, 59, lamentou a partida do artista. "Muito triste perder nosso maior galã da história da TV brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena", escreveu.

A escritora Gloria Perez, 72, também publicou uma foto do ator e escreveu na legenda: "Meu eterno Euclides da Cunha, o João Coragem que ninguém esquece".

O ator Luis Lobianco, 39, também homenageou Meira. "Que semana, que momento... Perder gigantes virou rotina. Meu carinho imenso à dona Gloria Menezes."

O ator José de Abreu, 75, relembrou da novela "Insensato Coração" (Globo, 2011), onde contracenou com o artista. "Em 'Insensato Coração' éramos muito amigos. Foi nosso último trabalho juntos... Rip Tarcisão!", escreveu na legenda.

Otaviano Costa, 48, também lamentou a partida de Tarcísio e Paulo José. "Hoje a cultura brasileira amanhece triste. Na infeliz coincidência do destino, por se tratar do dia internacional das artes, perdemos dois gigantes da nossa dramaturgia nacional."