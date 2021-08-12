Glória Menezes recebe notícia da morte de Tarcísio Meira

Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes Crédito: Globo / Joao Miguel Junior

Internada no último dia 6 de agosto para tratar da Covid-19 junto com o marido, Glória Menezes recebeu a notícia da morte de Tarcísio Meira. "Ela recebeu a informação (da morte do marido) com muita tristeza", disse o assessor da atriz, Tadeu Lima, ao jornal "O Globo".

De acordo com a publicação, Glória já respira sem auxílio de oxigênio nasal, mas permanece internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Tadeu disse ao "O Globo" que a atriz "já está quase recebendo alta dos médicos".

Nos últimos dias, após a suspensão dos sedativos, Gloria demonstrou inquietação ao ser informada de que o marido havia sido intubado na UTI. "Ela estava muito preocupada (com o quadro de saúde do marido)", contou Tadeu ao jornal.