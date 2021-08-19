Famosos

Boris Casoy está cursando medicina veterinária aos 80 anos

O jornalista já iniciou as aulas noturnas à distância e continua apresentando o 'Jornal do Boris'

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 08:50

Boris Casoy apresenta o 'Jornal do Boris', faz vídeos para as redes sociais, e agora também cursa veterinária Crédito: Instagram / @jornaldoborisverdade
Boris Casoy mostra que nunca é tarde para ser um universitário, mesmo aos 80 anos de idade. Com 65 anos de profissão, o jornalista entrou para a faculdade de medicina veterinária na Universidade Cruzeiro do Sul.
Casoy já iniciou as aulas de veterinária no período noturno. Por enquanto, as aulas são à distância por causa da pandemia do novo coronavírus.
"Vou manter todos os meus compromissos jornalísticos, inclusive o Jornal do Boris", afirmou o jornalista sobre seu programa de comentários e análises sobre política, economia e esporte.
Em 2020, Boris foi demitido da RedeTV após quatro anos na emissora. Dois meses depois, ele assinou contrato com a TV Gazeta, que transmite o Jornal do Boris. O programa vai ao ar ao vivo pelo YouTube, Facebook, Twitter, Com Brasil TV, Alpha Channel, Líder TV, TV Flórida (EUA), Life Channel Brasil e Ifun da Soul TV.

Veja Também

Ex-BBB Lucas Gallina relata acidente em balão de ar quente

Fátima Bernardes permanecerá em casa por mais alguns dias e segue fora do Encontro

Mateus Carrieri faz cirurgia na próstata e pede que homens 'se cuidem'

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

