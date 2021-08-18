Fátima Bernardes permanecerá em casa por mais alguns dias e segue fora do Encontro

Fátima Bernardes Crédito: @fatimabernardes

A jornalista Fátima Bernardes, 58, continua afastada da apresentação do programa Encontro, substituída novamente por Fernanda Gentil, 34 nesta quarta-feira (18). Em comunicado, a Globo afirmou que apesar de Fátima não ter contraído a Covid-19, seguindo o protocolo da emissora, ela "permanecerá em casa por mais alguns dias".

Na apresentação do programa, Gentil afirmou que "Fátima segue se recuperando e já ela está de volta". No início do Encontro, a jornalista Renata Ceribelli, 56, eliminada do The Masked Singer Brasil (Globo) compareceu para falar sobre a experiência do reality.

"O mais divertido, como jornalista também, ao treinar a coreografia as pessoas falavam: 'Renata, você tem que dar personalidade para o brigadeiro, você tem que se sentir o brigadeiro'. Como você se sente um brigadeiro?", brincou a jornalista.

Fátima se sentiu mal na madrugada desta terça-feira (17) e não teve condições de comandar o matinal. Gentil iniciou a apresentação ao lado de André Curvello falando da situação. "Eu também quase acabei de chegar aqui. A Fátima não se sentiu bem nessa madrugada. Acordou indisposta. Seu teste de Covid deu negativo e ela está se recuperando", disse.