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Saúde

Glória Menezes ganha homenagem após alta hospitalar: 'Dia de Glória'

Atriz estava internada em São Paulo com covid-19 há dez dias

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 08:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 ago 2021 às 08:45
Glória Menezes junto da equipe médica que cuidou dela durante internação
Glória Menezes junto da equipe médica que cuidou dela durante internação Crédito: Instagram/ @mocitafagundes_oficial
Glória Menezes ganhou uma homenagem emocionante ao receber alta do Hospital Albert Einstein nesta segunda-feira, 16. A atriz estava internada com covid-19 há dez dias.
Em imagens divulgadas pela nora, Mocita Fagundes, Glória aparece em uma cadeira de rodas, cercada por balões e pelos profissionais de saúde que cuidaram dela. A artista, que repostou a foto, também recebeu um cartaz que diz: "Parabéns por esta vitória".
"Obrigada por tudo, vocês são uns amores", agradeceu Menezes em vídeo, que estava acompanhada do filho, Tarcísio Filho, o Tarcisinho. No Instagram, Mocita escreveu uma declaração para a sogra.
"Para toda derrota, existem as grandes vitórias. Depois de uma semana muito dolorosa, um momento de grande felicidade", iniciou na legenda do post.
"Hoje, com todo o amor do mundo, fomos buscar a minha rainha no hospital. E, na saída, o corpo clínico preparou essa surpresa querida. Não temos palavras pra descrever o carinho com que a Glória foi cuidada. Só podemos agradecer a todos. Obrigada, obrigada, obrigada! Hoje é dia de Glória!", finalizou.

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