Glória Menezes ganha homenagem após alta hospitalar: 'Dia de Glória'

Glória Menezes junto da equipe médica que cuidou dela durante internação Crédito: Instagram/ @mocitafagundes_oficial

Glória Menezes ganhou uma homenagem emocionante ao receber alta do Hospital Albert Einstein nesta segunda-feira, 16. A atriz estava internada com covid-19 há dez dias.

Em imagens divulgadas pela nora, Mocita Fagundes, Glória aparece em uma cadeira de rodas, cercada por balões e pelos profissionais de saúde que cuidaram dela. A artista, que repostou a foto, também recebeu um cartaz que diz: "Parabéns por esta vitória".

"Obrigada por tudo, vocês são uns amores", agradeceu Menezes em vídeo, que estava acompanhada do filho, Tarcísio Filho, o Tarcisinho. No Instagram, Mocita escreveu uma declaração para a sogra.

"Para toda derrota, existem as grandes vitórias. Depois de uma semana muito dolorosa, um momento de grande felicidade", iniciou na legenda do post.