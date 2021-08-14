Glória Menezes é informada sobre a morte de Tarcísio Meira e segue internada

Glória Menezes, 86, já sabe da morte do marido Tarcísio Meira, 85 , por Covid-19 e está muito triste. O assessor da atriz disse que ela continua internada em recuperação no Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo.

Um dos grandes nomes da TV brasileira, Tarcísio Meira morreu, na quinta-feira (12). O ator recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 em 6 de agosto e não resistiu às complicações decorrentes do vírus.

Tarcísio contraiu o novo coronavírus junto à sua mulher, Glória. Eles estavam juntos desde 1962 e haviam completado a vacinação contra Covid-19 em abril. Desde então, o casal estava isolado no sítio da família, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Os atores Tarcisio Meira e Gloria Menezes no teatro Raul Cortez, em São Paulo, em 2018 Crédito: Greg Salibian/Folhapress

O ator, e sua mulher Glória Menezes, sempre reforçaram que os cuidados para com a Covid-19 eram necessários mesmo após tomarem duas doses da vacina contra a doença.

"Segunda dose da vacina contra o coronavírus está ok, meus amigos. Mas não podemos nos descuidar. Ainda devemos usar máscara e manter o distanciamento social", escreveu Tarcísio em seu Instagram. O artista e sua esposa receberam a segunda dose do imunizante em 16 de março, em São Paulo.

A mulher de Tarcísio Filho, 56, Mocita Fagundes, 57, foi ao Instagram para falar que os artistas estavam tomando os cuidados. "Estavam isolados e num descuido foram contaminados. Essa doença é traiçoeira", continuou.