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"Triste com a perda de Tarcísio", afirma Glória Menezes, após vencer a Covid-19

Artista, de 86 anos, se recupera bem da doença em seu apartamento, na cidade de São Paulo

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 18:16
Glória Menezes se recupera da Covid-19 em seu apartamento, em São Paulo
Glória Menezes se recupera da Covid-19 em seu apartamento, em São Paulo Crédito: Instagram/Reprodução @gloriamenezesoficial
Um dia após receber alta do Hospital Albert Einstein, após vencer a Covid-19, Glória Menezes está repousando em seu apartamento, em São Paulo.  De acordo com o jornal "Extra", a atriz, que tomou as duas doses da vacina, está se recuperando bem. 
Segundo Tadeu Lima, secretário pessoal da artista, mesmo com a saúde estável, Glória revelou que está difícil resistir à saudade do marido, Tarcísio Meira, que não resistiu à doença.
"Como ela saiu ontem, na hora do almoço, ainda está tudo muito recente. Está em repouso, se recuperando bem da Covid-19. Mas triste com a perda do Tarcísio", diz Tadeu, revelando que a artista, de 86 anos, ainda não tem previsão de retornar à fazenda em que passava a quarentena ao lado do companheiro, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. 
Glória Menezes, que estava internada desde 6 de agosto, se emocionou ao deixar o hospital nesta segunda-feira (16). Pelas redes sociais, a família mostrou seu agradecimento aos profissionais de saúde.

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