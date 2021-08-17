"Triste com a perda de Tarcísio", afirma Glória Menezes, após vencer a Covid-19

Glória Menezes se recupera da Covid-19 em seu apartamento, em São Paulo Crédito: Instagram/Reprodução @gloriamenezesoficial

Um dia após receber alta do Hospital Albert Einstein, após vencer a Covid-19, Glória Menezes está repousando em seu apartamento, em São Paulo. De acordo com o jornal "Extra", a atriz, que tomou as duas doses da vacina, está se recuperando bem.

Segundo Tadeu Lima, secretário pessoal da artista, mesmo com a saúde estável, Glória revelou que está difícil resistir à saudade do marido, Tarcísio Meira, que não resistiu à doença.

"Como ela saiu ontem, na hora do almoço, ainda está tudo muito recente. Está em repouso, se recuperando bem da Covid-19. Mas triste com a perda do Tarcísio", diz Tadeu, revelando que a artista, de 86 anos, ainda não tem previsão de retornar à fazenda em que passava a quarentena ao lado do companheiro, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.