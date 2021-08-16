Glória Menezes recebe alta do hospital em São Paulo

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (16). A informação foi confirmada pelo assessor pessoal dela.
Agora, ela deverá ir para a casa na capital paulista, já recuperada da Covid-19. Segundo sua assessoria, Glória está muito abalada pela morte do marido, Tarcísio Meira, de 85 anos, na última semana.
Um dos grandes nomes da TV brasileira, Tarcísio Meira morreu, na quinta-feira (12). O ator recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 em 6 de agosto e não resistiu às complicações decorrentes do vírus.
Tarcísio contraiu o coronavírus junto à sua mulher, Glória. Eles estavam juntos desde 1962 e haviam completado a vacinação contra Covid-19 em abril. Desde então, o casal estava isolado no sítio da família, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.
O ator, e sua mulher Glória Menezes, sempre reforçaram que os cuidados para com a Covid-19 eram necessários mesmo após tomarem duas doses da vacina contra a doença.
Os atores estavam isolados no sítio da família, em Porto Feliz (SP). Em setembro de 2020, eles encerraram o contrato que tinham havia mais de 50 anos com a Globo.