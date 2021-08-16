Glória Menezes recebe alta do hospital em São Paulo

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (16). A informação foi confirmada pelo assessor pessoal dela.

Agora, ela deverá ir para a casa na capital paulista, já recuperada da Covid-19. Segundo sua assessoria, Glória está muito abalada pela morte do marido, Tarcísio Meira, de 85 anos, na última semana.

GlóraGlória Menezes recebeu alta do hospital, em São Paulo, nesta quinta-feira (12) Crédito: Paulo Belote

Um dos grandes nomes da TV brasileira, Tarcísio Meira morreu, na quinta-feira (12). O ator recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 em 6 de agosto e não resistiu às complicações decorrentes do vírus.

Tarcísio contraiu o coronavírus junto à sua mulher, Glória. Eles estavam juntos desde 1962 e haviam completado a vacinação contra Covid-19 em abril. Desde então, o casal estava isolado no sítio da família, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

O ator, e sua mulher Glória Menezes, sempre reforçaram que os cuidados para com a Covid-19 eram necessários mesmo após tomarem duas doses da vacina contra a doença.