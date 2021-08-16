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Cinzas de Tarcísio Meira serão jogadas em fazenda da família, em Porto Feliz

Em entrevista ao 'Fantástico', Tarcísio Filho explicou que pai tinha comorbidades sérias

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:14
Tarcísio Meira, o grande cavaleiro da TV brasileira
Tarcísio Meira, o grande cavaleiro da TV brasileira Crédito: Divulgação/TV Globo
Porto Feliz, no interior de São Paulo, foi o local onde Tarcísio Meira e Gloria Menezes passaram o tempo todo isolados em decorrência da covid-19. O casal estava vivendo na fazenda da família, lugar preferido do ator, que morreu aos 85 anos, na sexta-feira, 13. O corpo de Tarcísio Meira foi cremado. As cinzas dele serão jogadas na fazenda da família, respeitando o desejo do ator.
Em uma entrevista emocionante ao programa Fantástico, da TV Globo, Tarcísio Filho falou sobre o amor que o pai tinha com as coisas da fazenda. "A lida do campo lhe dava uma simplicidade que o trazia para a terra", declarou.
Gloria Menezes também foi internada por causa do coronavírus e coube ao filho dar a notícia sobre a morte do pai. "Eu sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Ela está frágil, está vivendo a pior fase da vida dela, mas está vivendo a intensidade do momento. Ela não se nega a viver aqui. Se ela tiver que chorar, ela vai chorar...ela não tem barreiras para com os sentimentos dela. Acho que isso faz bem para ela. Ela não nega a vida", emociona-se Tarcisinho.
Tarcício Meira já havia tomado a segunda dose da vacina contra a covid-19 quando foi infectado. Sobre esse assunto, Tarcisinho esclareceu: "Ele tinha comorbidades muito sérias. Ele tinha problemas renais, pulmonares, sempre tinha que ficar ressaltando para ele que, mesmo com a vacina, precisava ter um extremo cuidado."
Tarcísio e Gloria Menezes estavam na fazenda desde o início da pandemia e só saiam de lá em último caso. "Eles saiam em caso de extrema necessidade, como ir a um dentista, um médico que é necessário... são pessoas de idade. Foi uma surpresa porque, uma 'baixa guarda'...a gente não sabe. E jamais saberemos", afirma o filho, sem saber como o pai foi infectado.
Sobre as cinzas do pai, o ator deu detalhes sobre uma cerimônia especial que fará na fazenda da família com a presença da mãe. "Eu quero fazer esse ritual de passagem com ela (quando sair do hospital). Daí faço uma missa, reúno meus irmãos, a família para a gente poder...", afirma Tarcisinho, que não consegue concluir a frase sem chorar.
Gloria Menezes, que também contraiu o coronavírus, conseguiu se recuperar e deve receber alta do hospital nesta segunda-feira, 16. "Ela está evoluindo muito bem e já não está usando o oxigênio. Eu acho que vai ficar tudo bem", concluiu.

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