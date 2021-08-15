Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perdas

Tarcísio Meira, Paulo José e a arte de ser cortês no Brasil de 2021

Dois gigantes da dramaturgia brasileira partiram num curtíssimo espaço de tempo, deixando um enorme legado não apenas para o cinema, a TV e o teatro, mas também para a memória afetiva de muitos de nós

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

15 ago 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Perdas
Os atores Tarcísio Meira e Paulo José, mortos na última semana Crédito: Reprodução
Eu ainda pensava no quanto os gregos tinham razão quando nos ensinaram que longa é a arte e breve é a vida, e de repente dormimos com a morte de Paulo José acordamos com a de Tarcísio Meira. Dois gigantes da dramaturgia brasileira que partiram num curtíssimo espaço de tempo, deixando um enorme legado não apenas para o cinema, a TV e o teatro, mas também para a memória afetiva de muitos de nós.
Não conheço a TV sem Tarcísio Meira. Do mesmo jeito, Paulo José e cinema brasileiro andam juntinhos nas lembranças mais antigas que tenho, desde sua voz no texto potente de “Ilha das Flores” e sua presença marcante em “Eles Não Usam Black Tie”.
Muito se falou ao longo da semana sobre a cena famosa em que os dois atuaram juntos e sobre suas trajetórias, uma mais rebelde e politizada, outra mais tradicional, embora também histórica. Muito se falou na beleza meio hollywoodiana de um e na carinha gente como a gente do outro.

Veja Também

Glória Menezes recebe notícia da morte de Tarcísio Meira

'Nosso maior galã', afirmam celebridades ao lamentar morte de Tarcísio Meira

Trajetória de Paulo José coincidiu com a da arte brasileira

Muito se falou, por mais óbvio que devesse ser, que o fato de Tarcísio Meira morrer de Covid mesmo vacinado não enfraquece a importância de estarmos imunizados.
[Sim, vacinas salvam muitas vidas, mesmo que não salvem todas.]
O Brasil de 2021, da pandemia, mas também da alegria e da solidariedade, chorou as mortes de Paulo José e de Tarcísio Meira coletivamente. Duas perdas que sentimos um pouco como se fossem nossas, como se ainda precisássemos de mais alguma coisa para lembrar do quanto anda difícil ser artista, ser constante e ser cortês no Brasil de 2021.
Perdemos gente demais no último ano, vocês sabem. Perdemos gente que nos fazia rir, como Paulo Gustavo, gente que nos fazia flutuar, como Aldir Blanc. Perdemos gente que fez a estatística sair do noticiário da TV para sentar no sofá, bem do nosso lado e gente que morreu de outras causas, mas igualmente fez de 2021 um dos anos mais difíceis da história toda.
Perdemos muitos fazedores de cultura, perdas direta ou indiretamente ligadas ao descaso com a arte, a saúde mental, o equilíbrio e a leveza perdidos pelo caminho.
Poucos dias antes da morte de Paulo José e Tarcísio Meira, escrevi, aqui mesmo, que a arte é um dos maiores patrimônios de qualquer sociedade. Ela revela o mundo por perspectivas diversas, mostra o quanto o riso e o afeto podem ser revolucionários, dá sentido ao mundo quando o sentido falta.
As partidas de Paulo José e Tarcísio Meira se somam às muitas perdas do setor cultural em 2021. Mas também reforçam, mais uma vez, o poder e a imensa capacidade que a arte tem de nos unir.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Tópicos Relacionados

Brasil Política Cultura teatro Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados