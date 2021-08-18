"Eu era macumbeira... E ela ainda é", diz Andressa Urach sobre Anitta

Andressa Urach voltou a atacar Anitta nas redes sociais. Após receber críticas dos fãs da cantora por conta de seu posicionamento político - Urach é bolsonarista -, a modelo soltou o verbo.
"A diferença minha e da Anitta é que: eu era macumbeira, ela ainda é. Eu cobrava caro para dormir com alguém. Já ela dá de graça mesmo", soltou a ex-Miss Bumbum para um fã da Poderosa que a atacou falando de seu passado.
"Anitta não é melhor que ninguém porque tem fama e dinheiro, meu amor. Isso eu já tive muito. E você só sabe do meu passado porque eu fui mulher suficiente para assumir as porcarias que eu fiz e me arrependo, sim. Se você conhecesse Jesus, saberia que ele já me perdoou. Torço muito para que Anitta se converta a Jesus", continuou.
Esta é a segunda vez que Urach fala mal de Anitta. Na última semana, ela atacou a cantora por ter criticado o presidente Bolsonaro. "Vai rebolar o bumbum, que isso você entende", disse.