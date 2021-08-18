Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

"Eu era macumbeira... E ela ainda é", diz Andressa Urach sobre Anitta

Modelo ataca a cantora nas redes sociais por conta de divergências políticas

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 09:07

Redação de A Gazeta

Andressa Urach faz ataques a Anitta no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
Andressa Urach voltou a atacar Anitta nas redes sociais. Após receber críticas dos fãs da cantora por conta de seu posicionamento político - Urach é bolsonarista -, a modelo soltou o verbo.
"A diferença minha e da Anitta é que: eu era macumbeira, ela ainda é. Eu cobrava caro para dormir com alguém. Já ela dá de graça mesmo", soltou a ex-Miss Bumbum para um fã da Poderosa que a atacou falando de seu passado.
"Anitta não é melhor que ninguém porque tem fama e dinheiro, meu amor. Isso eu já tive muito. E você só sabe do meu passado porque eu fui mulher suficiente para assumir as porcarias que eu fiz e me arrependo, sim. Se você conhecesse Jesus, saberia que ele já me perdoou. Torço muito para que Anitta se converta a Jesus", continuou.
Esta é a segunda vez que Urach fala mal de Anitta. Na última semana, ela atacou a cantora por ter criticado o presidente Bolsonaro. "Vai rebolar o bumbum, que isso você entende", disse.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados