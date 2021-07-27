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Inscrições abertas

Mister Bumbum! Andressa Urach lança versão masculina de concurso

Quem anunciou a novidade foi Andressa Urach, 33, nas redes sociais. "Agora a vez é deles!", comemorou a modelo, que participou de duas edições do concurso feminino e foi vice-Miss Bumbum em 2012
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2021 às 08:23

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 08:23

A modelo e empresária Andressa Urach
A modelo e empresária Andressa Urach Crédito: CO Assessoria/Divulgação
Após uma década de concurso, o Miss Bumbum Brasil ganhou um congênere masculino. Trata-se do Mister Bumbum Brasil, que está com inscrições abertas para os interessados em se tornarem detentores do título de "dono do bumbum masculino mais lindo do Brasil".
Quem anunciou a novidade foi Andressa Urach, 33, nas redes sociais. "Agora a vez é deles!", comemorou a modelo, que participou de duas edições do concurso feminino e foi vice-Miss Bumbum em 2012. Atualmente ela é uma das sócias do concurso.
Urach também revelou que a ideia da nova competição foi dela. E a inspiração surgiu dentro de casa, com o marido Thiago Lopes.
"Sabia que esse bumbum gostoso do meu marido foi a minha inspiração para criar o Mister Bumbum Brasil 2021?", disse em um vídeo no qual Thiago aparece limpando uma piscina ao fundo. "Gente, que visão espetacular! Está vendo aquele piscineiro, que gostoso? Olha esse bumbum!", brinca.

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Andressa também contou que serão 27 candidatos selecionados pela organização, um representando cada estado do país. Quem quiser se inscrever deve fazer contato por mensagem direta no Instagram do concurso.
"Se você conhece um bumbum bonito e gostoso, assim como o do meu marido, se inscreve lá você ou diz para a pessoa se inscrever", finaliza.

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