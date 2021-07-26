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Silvio Santos diz que vai perguntar a Bolsonaro se ele será reeleito

Apresentador fez citação na volta às gravações do Roda a Roda Jequiti

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 11:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 11:33
Silvio Santos posa com Bolsonaro em gravação de programa no SBT
Silvio Santos posa com Bolsonaro em gravação de programa no SBT Crédito: Divulgação/SBT
Na noite deste domingo (25) foi ao ar o primeiro Roda a Roda Jequiti gravado por Silvio Santos, 90, quase dois anos após o afastamento do apresentador por conta do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Com a voz um pouco fraca, em alguns momentos Silvio precisou da ajuda de Liminha, 56, para lembrar algumas das regras do jogo.
"Com essa pandemia, tive que ficar em casa sem fazer nada, sei lá quanto tempo, esqueci tudo", disse o apresentador emendando que estava com uma menina "chamada amnésia". No decorrer da brincadeira, Silvio citou o presidente Jair Bolsonaro, 66, (sem partido), dizendo que o procuraria para falar sobre reeleição.
"Eu nunca saí de São Paulo, só conheço o Rio, porque eu nasci lá, e Brasília, que é onde vou tratar de negócios. Vou falar com o Bolsonaro para ver se ele vai ser reeleito. Vou perguntar a ele se vai ser reeleito", disse, aos risos.

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A volta de Silvio às gravações foi anunciada por Patrícia Abravanel, 43, nas redes sociais nesta sexta-feira (23). "Spoiler! Muita emoção hoje nos estúdios do SBT. Em ritmo de festa. Ele volta depois de quase dois anos sem pisar no SBT. A alegria do pessoal é contagiante. Como ele é amado", escreveu a apresentadora e filha de Silvio, que também mostrou os bastidores das gravações em seus Stories.
"O pessoal todo feliz. Simpático, falando e animado. Amado por todos. A alegria no SBT é contagiante", escreveu ela, na ocasião dos registros. Ao entrar no cenário do programa, Silvio desejou bom trabalho para todos os presentes. "Bom dia a vocês que estão no palco. Obrigado e bom trabalho."
Durante o afastamento de Silvio, o programa foi apresentado interinamente por Patricia, aos domingos, e por Luís Ricardo, 58, de segunda a sexta.

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