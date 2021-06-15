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Mudanças no elenco

Patricia Abravanel substitui Silvio Santos no Roda a Roda Jequiti

A irmã de Patricia, Rebeca Abravanel, está morando nos Estados Unidos, de modo que não vai mais ficar à frente da atração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2021 às 08:35

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 08:35

A apresentadora Patrícia Abravanel
A apresentadora Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel
Patricia Abravanel, 43, vai acumular mais um programa no SBT. A apresentadora do matinal Vem Pra Cá passa a apresentar aos domingos o Roda a Roda Jequiti, que era tradicionalmente apresentado pelo pai dela, Silvio Santos, 90.
Além dela aos domingos, o programa também ganha novo comando nas exibições de segunda a sexta. A irmã de Patricia, Rebeca Abravanel, está morando nos Estados Unidos, de modo que não vai mais ficar à frente da atração. No lugar dela entra Luis Ricardo, 58.
O programa, que estava sendo reprisado durante a pandemia, volta com inéditos a partir desta terça-feira (15). Na semana, ele é exibido às 20h30, enquanto aos domingos entra às 19h.
"Me sinto honrada por apresentar a nova temporada do Roda a Roda a partir de domingo", disse Patricia. "Amo esse programa, mas é claro que sinto falta do nosso mestre, Silvio Santos. Ninguém comanda e interage com o público como ele. Estou contando os dias pelo seu retorno."
Já Luis Ricardo comemorou a oportunidade. "Gratidão é o que sinto neste momento", afirmou. "Venho de coração aberto e cheio de alegria para receber o público nesta nova temporada do Roda a Roda."

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O Roda a Roda estreou no SBT em 2003 e, desde 2008, leva o nome da marca de cosméticos do grupo empresarial de Silvio Santos no nome. Ele saiu do ar em 2012, mas voltou no ano seguinte.
O jogo consiste em adivinhar as palavras do painel para ganhar a chance de rodar a roleta com valores e acumular dinheiro. Os participantes têm de evitar ainda cair nas casas "Passe a Vez" e "Perde Tudo".

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