Paula Amorim, do No Limite, fica noiva de ex-BBB

Os ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim Crédito: Reprodução/Instagram @paulaamorim

Paula Amorim, 32, anunciou nesta segunda-feira (14) que ficou noiva de Breno Simões, 33. Os dois se conheceram durante participação no BBB 18 (Globo) e estão juntos desde então.

"Ele é perfeito para mim", afirmou a noiva nas redes sociais. "Me emocionou, se emocionou, eu disse sim e diria mil vezes! Amo você, Breno Simões. Para sempre!"

Atualmente, Paula é uma das participantes do reality show No Limite, que tem todo o elenco formado por ex-BBBs. Ela está no time Carcará e uma das favoritas ao prêmio de R$ 500 mil.

No entanto, as gravações do programa já se encerrara. Desse modo, ela pode encontrar tempo para viajar com Breno para Sorocaba (interior de São Paulo), onde o namorado havia preparado o pedido como uma surpresa para ela.