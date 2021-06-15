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Paula Amorim, do No Limite, fica noiva de ex-BBB

Paula e Breno Simões se conheceram durante participação no BBB 18 (Globo) e estão juntos desde então
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2021 às 08:29

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 08:29

Os ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim
Os ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim Crédito: Reprodução/Instagram @paulaamorim
Paula Amorim, 32, anunciou nesta segunda-feira (14) que ficou noiva de Breno Simões, 33. Os dois se conheceram durante participação no BBB 18 (Globo) e estão juntos desde então.
"Ele é perfeito para mim", afirmou a noiva nas redes sociais. "Me emocionou, se emocionou, eu disse sim e diria mil vezes! Amo você, Breno Simões. Para sempre!"
Atualmente, Paula é uma das participantes do reality show No Limite, que tem todo o elenco formado por ex-BBBs. Ela está no time Carcará e uma das favoritas ao prêmio de R$ 500 mil.

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No entanto, as gravações do programa já se encerrara. Desse modo, ela pode encontrar tempo para viajar com Breno para Sorocaba (interior de São Paulo), onde o namorado havia preparado o pedido como uma surpresa para ela.
O nome da ex-BBB foi o primeiro confirmado para a atual edição do No Limite. Ex-jogadora de vôlei, ela terminou o BBB 18 em quarto lugar. Atualmente, ela trabalha como influenciadora digital e empresária. Já Breno, que ficou em 5º lugar, é arquiteto.

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