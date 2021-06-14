Pocah planeja ter ex-BBBs em seu casamento e quer filhos com Ronan Souza

Pocah com o noivo, Ronan Souza Crédito: Instagram/@souzaronan

A cantora Pocah, 26, diz que o distanciamento do noivo, Ronan Souza, por quase três meses em que ficou no Big Brother Brasil 21 (Globo), fortaleceu a relação entre ambos. Segundo ela, por conta disso que o casamento tem sido pensado nos mínimos detalhes.

"Sempre sonhamos muito com esse momento, mas o evento só vai rolar quando tudo isso acabar. Só sei que serão três dias de festas, não vamos abrir mão disso. Cada dia vai ter um estilo diferente. O Ferrugem vai até tocar no nosso casamento", diz ela à Glamour.

De acordo com a cantora, que está com Ronan há dois anos e que foi pedida em casamento no Mais Você, ambos vão registrar o matrimônio no civil em breve. Ela quer que ex-participantes do reality sejam padrinhos.

"Estamos escolhendo e preparando um convite especial para essas pessoas. Vai ter gente do BBB", conta, sem revelar quem. Vale lembrar que Thaís Braz era uma das melhores amigas dela na casa assim como Arthur Picoli.

O momento de Pocah é o de garimpar referências para o tão sonhado dia do casório. Segundo ela, a ideia é fazer a festança e a cerimônia religiosa no mesmo lugar para evitar deslocamentos.

"Queria algo prático. Nunca curti muito a ideia de casar na igreja e ir para outro local. Eu, Viviane, quero um lugar onde a galera fique hospedada e curta. Mas como não temos essa previsão de término da pandemia, fica difícil bater o martelo", explica.

Depois do casamento, um outro pensamento fará parte da vida de Pocah: o de ser mãe novamente. Ela já tem Vitória, 4. A artista não se cansa de dizer que encontrou o homem de sua vida e que é muito grudada com ele.